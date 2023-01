Surface Laptop Studio & Surface Pro 8 : nouvelle mise à jour dispo

Si vous possédez le Surface Laptop Studio ou la Surface Pro 8, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. Elle est de type firmware et apporte plusieurs améliorations. Voyons cela en détails.

Surface Pro 8

Une nouvelle mise à jour est disponible pour la Surface Pro 8 et elle apporte une longue liste de modifications. Au menu : amélioration de la stabilité, des performances et correctifs pour combler une faille de sécurité. Voici le changelog partagé par Microsoft au sujet de ce firmware.

Nom de la mise à jour Windows Gestionnaire de périphériques Surface-USB-1.94.139.0 Contrôleur Surface Type Cover V7 Fingerprint UDE - Contrôleurs de bus série universels Surface - Extension - 2.114.139.0 Surface Type Cover V7 Contrôleur d'empreintes digitales UDE - Extension Realtek - Média - 6.0.9320.5 Realtek High Definition Audio (SST) - Contrôleurs audio, vidéo et de jeu Surface - Système - 66.46.139.0 Intégration de Surface - Périphériques système Dolby - Composant logiciel - 3.30400.413.0 Périphérique Dolby APO SWC - Composant logiciel Intel(R) Corporation - Média - 10.29.0.7919 Intel(R) Smart Sound Technology (SST) USB - Contrôleurs audio, vidéo et de jeu Intel - Système - 10.29.0.7919 Intel(R) Smart Sound Technology (SST) OED - Périphériques système Intel(R) Corporation - Média - 10.29.0.7919 Intel(R) Smart Sound Technology (SST) pour Bluetooth Audio - Contrôleurs audio, vidéo et de jeu Intel - Système - 10.29.0.7919 Contrôleur audio Intel(R) Smart Sound Technology (SST) - Périphériques système Dolby - Extension - 7.811.332.53 Dolby - Prolongation Surface - Micrologiciel - 11.101.139.0 Agrégateur de système de surface - Micrologiciel Elan - Biométrique - 4.15.12412.20015 Capteur d'empreintes digitales ELAN WBF - Appareils biométriques Dolby - Composant logiciel - 3.30201.210.0 Périphérique logiciel DolbyAPO (HAS) - Composant logiciel

Surface Laptop Studio

Pour le Surface Laptop Studio, la liste est bien plus courte puisqu’elle contient une seule ligne, mais si vous avez des problèmes avec la reconnaissance faciale, cette mise à jour est pour vous. Microsoft annonce en effet des améliorations pour permettre un déverrouillage plus facile de votre appareil grâce à Windows Hello.

Nom de la mise à jour Windows Gestionnaire de périphériques Surface - Micrologiciel - 5.65.139.0 Mise à jour du micrologiciel du Surface Touch G6 - Micrologiciel

Comment télécharger ce firmware ?

Pour télécharger cette mise à jour, rendez-vous comme d'habitude dans les Paramètres de votre PC > Windows Update et recherchez la présence de nouvelles mises à jour. Si Windows 10, version 20H2 ou supérieure, ou Windows 11 est installé sur votre PC, vous devriez pouvoir la télécharger directement. Bon téléchargement !