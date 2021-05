Oups ! Jusque 60 Go d'espace occupé par Windows Defender à cause d'un bug

Windows Defender fait peut-être partie des meilleurs antivirus pour Windows 10 ; ce n’est pas pour autant qu’il ne peut pas parfois être touché par des bugs. Comme l’ont rapporté certains utilisateurs, l’antivirus de Microsoft a généré chez certains jusqu’à plusieurs millions de fichiers inutiles, occupant jusqu’à 60 Go d’espace disque sur le lecteur. Heureusement, un correctif arrive !

Comment vérifier si vous êtes touché par ce bug ?

Windows Defender, l’antivirus intégré à Windows 10, est actuellement touché par un bug assez gênant surtout pour les utilisateurs qui disposent de peu d’espace de stockage. En effet, certains rapportent sur des forums spécialisés que l’antivirus a commencé à générer plusieurs milliers voir millions de fichiers inutilement sur leur PC. Pour vérifier si vous êtes impacté par ce bug, il suffit de vous rendre dans le dossier d’historique de Windows Defender dont voici le chemin :

C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Scans\History\Store

Pour ma part, pas de soucis puisque seuls un petit millier de fichiers pour un peu plus de 10 Mo au total figurent dans le dossier. En revanche, chez certains, la place occupée par ces petits fichiers peut occuper jusqu’à 60 Go d’espace disque comme le signalait un utilisateur sur Reddit. D’après les premiers retours, le problème semble davantage se produire sur Windows Server mais certains utilisateurs de Windows 10 expliquent y être confrontés.

Bonne nouvelle : un correctif est en chemin

Si vous êtes impacté par ce problème, Microsoft a annoncé la version 1.1.18100.6 de Windows Defender. Bonne nouvelle, celle-ci corrige le fameux bug. Après installation de la mise à jour, votre PC devrait se sentir plus léger et retrouver un espace disque normalement occupé. Pour récupérer la mise à jour, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité et cliquer sur le bouton pour rechercher une nouvelle mise à jour. Elle devrait, en principe, être proposée dès aujourd'hui.