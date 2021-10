Microsoft travaillerait avec AMD sur un processeur ARM bien plus puissant

Fin 2020, on vous parlait déjà de la possibilité que Microsoft travaille sur ses propres puces ARM. Est-ce que cela est en train de se concrétiser, non pas grâce à une alliance avec Qualcomm mais un partenariat avec AMD ? C'est l'objet de la rumeur du jour !

Windows sur ARM, cela faisait des années que l’on en attendait parler. Microsoft a concrétisé ce projet en lançant la Surface Pro X en 2019 équipée du processeur Microsoft SQ1 puis SQ2 l’année suivante. La technologie ARM offre deux avantages importants par rapport aux processeurs Intel x86 qui équipent habituellement les PC : le mode « Always connected » qui permet de recevoir des notifications même lorsque l’appareil est en veille et une meilleure autonomie théorique. Cependant, leur inconvénient est qu’ils demandent plus de ressources pour faire tourner les applications et logiciels classiques puisqu’ils doivent être émulés. Si ce sujet vous intéresse, j’aborde davantage cette problématique dans mon test de la Surface Pro X (gen 1) et celui de la Surface Pro X (gen 2).

Jusqu’à présent, c’est Qualcomm qui concevait les processeurs ARM qui équipaient les appareils Surface. Seulement, les processeurs Microsoft SQ1 et Microsoft SQ2 qui équipent les appareils ne sont finalement pas si exclusifs et puissants que cela puisqu’il s’agit simplement de Snapdragon 8cx overclockés. Microsoft souhaiterait-il voir si l’herbe est plus verte ailleurs en cherchant un nouveau partenaire pour la construction de processeurs ARM bien plus puissants ? Il faut bien avouer que l’absence de nouveaux PC ARM lors de l’événement Surface du 22 septembre a soulevé beaucoup de questions… mais ce n’est pas pour autant que Microsoft jetterai à la poubelle son doux rêve de populariser les processeurs ARM sur Windows, d'autant plus avec l'arrivée de Windows 11.

Une alliance Microsoft / AMD / Samsung pour construire un processeur ARM puissant ?

Une nouvelle rumeur en provenance de la Corée du Sud laisse penser que Microsoft et AMD pourraient en effet travailler ensemble afin de concevoir un processeur ARM pour les PC portables. Le but de cette alliance serait de concevoir des processeurs beaucoup plus puissants qu’actuellement et ils ne seraient pas exclusifs à Microsoft. Ces processeurs pourraient en effet être mis à la disposition des autres constructeurs afin qu’ils équipent les PC portables d’ici 2022.

AMD is collaborating with Microsoft to equip powerful ARM laptop processor in Surface.

Target perf: lower than GTX1050 class but much better than Qualcomm chip that uses the old arch. and in the overall lightweight ARM laptops.

GPU: 4WGP, 8CU

(1/2)



D’après la fuite, le processeur sur lequel travailleraient les deux firmes utiliserait des cœurs Cortex-X1 gravé en 5nm, un GPU AMD mRDNA2 avec 8CU et un modem Exynos 5G. Samsung pourrait donc également faire partie de la danse. Ce qui est particulièrement intéressant concerne la partie graphique puisque le GPU aurait une puissance proche d’une Nvidia GeForce GTX 1050. Oui, par rapport à une RTX 3080 dédiée cela pourrait paraître inintéressant pour certains d’entre vous, mais la puce graphique est incluse dans le SoC. Les performances sont donc largement supérieures à ce que l’on trouve dans les processeurs actuels, comme les pouces graphiques lntel HD ou Iris. L’arrivée de ce type de puces pourrait-elle enfin permettre à Windows sur ARM de prendre son envol ?