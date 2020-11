Nouvelle mise à jour pour les Surface Pro 7 et Surface Laptop 3

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de type firmware pour les Surface Pro 7 et Surface Laptop 3 (Intel). Au menu : de nombreuses modifications liées à la stabilité des connexions sans fil et des performances audio, mais également d’autres types de correctifs. Comme d’habitude, rendez-vous dans les Paramètres de mise à jour pour les télécharger.

Surface Pro 7

Le premier des deux appareils à recevoir un nouveau firmware n’est autre que la Surface Pro 7. L’appareil reçoit 7 nouveaux drivers qui permettent d’améliorer la stabilité du système et des connexions sans fil, apportent des correctifs pour les bugs en faible luminosité et améliorent les performances audio. Voici, en détails, le changelog partagé par Microsoft.

Nom de l'historique Windows Update Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Micrologiciel - 14.310.139.0 Agrégateur de système de surface - Micrologiciel 14.310.139.0 Améliore la stabilité du système et les rapports de télémétrie du système. Surface - Moniteur - 4.28.139.0 Panneau de surface - Moniteur 4.28.139.0 Résout les problèmes de faible luminosité et améliore les performances du profil de couleur de l'appareil. Intel - net - 21.110.3.2 Intel (R) WiFi 6 AX201 160MHz - Adaptateurs réseau 21.110.3.2 Améliore la stabilité Wi-Fi. Intel Corporation - Bluetooth - 21.110.0.3 Bluetooth sans fil Intel (R) - Bluetooth 21.110.0.3 Améliore la stabilité Bluetooth. Realtek Semiconductor Corp. - Composant logiciel - 11.0.6000.92 Application de support matériel Realtek - Composants logiciels 11.0.6000.92 Améliore les performances audio tout en diffusant du contenu. Realtek Semiconductor Corp. - Médias - 6.0.8936.1 Realtek High Definition Audio (SST) - Contrôleurs audio, vidéo et de jeu 6.0.8936.1 Améliore les performances audio et résout le bogue système associé. Realtek Semiconductor Corp. - Extension - 6.1.0.6 Extension Realtek High Definition Audio (SST) - aucune note du gestionnaire de périphériques 6.1.0.6 Améliore l'intégration entre les services système.

Surface Laptop 3 (Intel)

La version AMD du Surface Laptop 3 avait déjà reçu cette semaine une mise à jour. C’est désormais au tour de la version Intel qui profite de correctifs assez similaires : amélioration de la stabilité du Wifi et du Bluetooth, résolution du bugs en faible luminosité et du plantage du pilote audio et amélioration de l’autonomie. Voici en détail les modifications apportées par cette mise à jour.