Bourse : Microsoft est la dernière entreprise valorisée à 1000 milliards de $$$

Si vous boursicotez ou suivez l’actualité économique, il ne vous a pas échappé que nous vivons actuellement un véritable crack boursier, que l’on peut même qualifier de crash. De nombreuses actions ont dégringolé depuis la mondialisation du coronavirus. L’une d’entre elles résiste pourtant mieux que les autres, et il s’agit de l’action Microsoft.

Microsoft résiste mieux que les autres géants de la tech

Même si sa valeur a baissé depuis son plus haut en février dernier, l’action Microsoft résiste assez bien au COVID-19. A l’heure où j’écris ces lignes, son cours est de 148,34€ contre 188,70€ à son apogée le 10 février dernier. Cela ne représente donc « qu’une baisse » de quelques 24%.

Les autres géants informatiques comme Google, Apple et Facebook ont quant à eux enregistré une baisse bien plus importante depuis leur point le plus haut de 2020 : 34% pour Google, 33% pour Apple, 39% pour Facebook. A ce jour, Microsoft est la seule société au monde à encore être valorisée plus de 1000 milliards de dollars.



Microsoft est une entreprise très diversifiée

Si Microsoft résiste aussi bien, c’est grâce à la diversité de son portefeuille de produits et services. La firme ne gagne plus sa vie uniquement avec Windows, mais au travers de nombreux produits et services par abonnement destinés tant aux particuliers qu’aux entreprises ; mais ce sont tout de même ces dernières qui rapportent le plus à la firme. Pour ne citer que lui, le logiciel collaboratif Teams a fait un bond extraordinaire en termes d’utilisateurs « grâce » au télétravail imposé aux salariés suite aux mesures de confinement.





Si vous avez un peu de temps à perdre, je vous renvoie vers cet article complet de notre ami Solon, datant de 2018, et qui expliquait pourquoi Microsoft dispose du modèle le plus diversifié de toutes les grandes entreprises de la tech. Apple, par contre, gagne principalement sa vie grâce à la vente de matériel, et notamment ses célèbres iPhones. Malheureusement pour la firme à la pomme, la vente de smartphones a drastiquement chuté depuis le début de la crise, et cela risque d’impacter considérablement ses résultats. Facebook et Google qui vivent principalement de la publicité risquent également de pâtir de la crise actuelle.

Petite pensée pour les entreprises bien de chez nous...

Nul doute que les sociétés qui subiront le plus les conséquences de cette situation sans précédent sont les petites et moyennes entreprises "bien de chez nous". Les prochains mois risquent d'être très difficiles pour la majorité d'entre elles et les employés qui la composent si le confinement se prolonge... et pourtant, c'est une étape obligatoire si nous voulons retrouver "notre vie d'avant". J'espère que vous et vos proches vous portez bien !