Windows 11 : la version 22H2 est disponible dans le canal Release Preview

La version 22H2 de Windows 11 est désormais pratiquement terminée. Microsoft vient en effet de déployer aux Insiders dans le canal Release Preview la prochaine mise à jour majeure de Windows 11. C’est la dernière étape avant un déploiement global dans les semaines à venir.

La version 22H2 de Windows 11, aussi connue sous le nom de code « Sun Valley 2 » a désormais atteint le stade RTM (Release to Manufacturing). La build retenue est la 22621, publiée dans le canal Beta le 12 mai dernier. En clair, les constructeurs OEM pourront utiliser cette version pour équiper leurs nouveaux appareils sous Windows 11. Cette version est également distribuée auprès des Insiders dans le canal Release Preview depuis aujourd’hui.

Windows 11, version 22H2, dans le canal Release Preview

Si vous êtes Insider et avez configuré la réception des mises à jour via le canal Release Preview, vous pouvez désormais télécharger la version 22H2 de Windows 11. Pour rappel, le canal RP est le canal le plus stable et il permet de tester en avant-première une version finale de Windows 11. Si tout se passe bien, c’est donc cette même version que le grand public pourra installer dans quelques semaines sur leur PC. Seuls quelques petits correctifs et améliorations mineures s’ajouteront d’ici là. Voilà ce qu’a indiqué Microsoft sur le blog officiel:

« Nous mettons cette version à la disposition de tout Windows Insider dans le canal de prévisualisation de la version via notre expérience « chercheur » dans Windows Update. Cela signifie que les Insiders actuellement dans le Release Preview Channel qui répondent aux exigences matérielles de Windows 11 peuvent accéder à Paramètres et Windows Update et choisir de télécharger et d'installer Windows 11, version 22H2 Build 22621 s'ils le souhaitent »

Pour rappel, la version 22H2 de Windows 11 est la première mise à jour de fonctionnalité du nouveau système d’exploitation. Elle apporte de nombreuses nouveautés que je vous ai détaillées dans cet article. Microsoft n’a pas encore fourni de date de sortie pour le grand public si ce n’est un déploiement « au second semestre ». Alors que certains s’attendent à une sortie dès cet été, d’autres pensent plutôt à un déploiement au début de l’automne. Il ne reste plus qu’à attendre les éclaircissements de Microsoft sur ce point.