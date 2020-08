Offres de rentrée : 15% de réduction sur la gamme Surface (Pro 7, Book 3,...)

La rentrée approche à grands pas, et peut-être envisagez-vous d’investir dans du nouveau matériel informatique. Si la gamme Surface vous faisait de l’oeil, c’est peut-être le bon moment de craquer pour elle. Microsoft vient de lancer de belles promotions sur plusieurs de ses appareils dont les Surface Pro 7, Pro X, Laptop 3, Go 2 et Book 3.

Microsoft a lancé aujourd’hui les offres de rentrée sur sa boutique officielle. Jusqu’au 13 septembre inclus, vous pourrez ainsi profiter de 15% de réduction sur de nombreux appareils de la marque Surface. Notez que les étudiants et professionnels de l’éducation profitent également de réductions supplémentaires sur certains accessoires. Quant aux professionnels qui souhaitent opter pour un appareil avec Windows 10 Pro, une réduction de 15% s’applique également sur certains produits en passant par cette section du Microsoft Store. Voici une petite sélection des produits en promotion. Vous retrouverez la liste complète en vous rendant sur la boutique officielle de Microsoft .

Surface Pro 7

Appareil le plus populaire de la gamme, la Surface Pro 7 est un appareil que j’apprécie particulièrement pour son ambivalence. A la fois tablette et PC portable, elle n’en demeure pas moins une machine puissante qui me satisfait au quotidien. A la fois utilisée à des fins personnelles et professionnelles, elle m'aide dans le développement, la création d’infographies ou le divertissement. Je vous invite à découvrir mon test pour en apprendre plus.

Avec les offres de rentrée, le prix de l’appareil débute à 781€. Personnellement, je vous conseille d’opter plutôt pour la version avec Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour en profiter pleinement. A noter que le clavier Type Cover est un accessoire indispensable pour transformer cette tablette de 12,5 pouces en véritable PC portable.





Surface Book 3

Dernier appareil que j’ai eu la chance de tester, le Surface Book 3 profite ici de sa première réduction sur la boutique officielle de Microsoft depuis le début de sa commercialisation. En un mot : je l’ai adoré grâce à son magnifique écran, ses performances et sa bonne autonomie. De plus, il est désormais possible d’opter pour une carte graphique Nvidia Quadro RTX, ce qui était très demandé par les professionnels de la 3D. Son prix débute à 1529€ dans la version d’entrée de gamme, mais je vous conseille d’opter pour une version avec processeur Intel Core i7 afin, notamment, de profiter d’une carte graphique dédiée... à condition d'avoir le budget !





Surface Laptop 3

Disponible à la fois dans une version 13,5 et 15 pouces, le Surface Laptop 3 est un PC portable classique, également disponible en de nombreuses configurations. Tout comme la Surface Pro 7, la réduction s’applique peu importe la version choisie. Pour rappel, vous pouvez opter pour un processeur Intel Core i3 à i7 voire même un AMD Ryzen avec la version 15 pouces. Je vous renvoie vers mon test pour en apprendre plus sur l’appareil. Le prix débute à 976€, réduction de 15% déduite.

Surface Pro X

Ne vous fiez pas à son nom, il ne s’agit pas d’une version « extrême » de la Surface Pro 7. La Surface Pro X est en effet un appareil particulier qui ne conviendra pas à tous les utilisateurs. Doté d’un magnifique design, il se distingue des autres appareils de la gamme Surface par la présence d’un processeur de type ARM. Pour bien comprendre ses enjeux, je vous renvoie une nouvelle fois sur mon test de l’appareil à découvrir ici . Son prix débute à 993€ pour la version 8Go de RAM / 128Go de stockage.





Surface Go 2

La Surface Go 2, fraîchement débarquée, profite également de sa première réduction sur le Microsoft Store depuis le début de sa commercialisation. Cette petite tablette est en effet disponible depuis le mois de juin et affiche plusieurs atouts par rapport à la première génération : un écran plus grand pour un format identique, de meilleures performances et (toujours) la possibilité de l’équiper d’une carte SIM pour la 4G. Je vous renvoie vers mon test pour en savoir davantage. Le prix de la Surface Go 2 voit son prix chuter de 10% dans la version LTE. N’oubliez pas également de la munir du clavier Type Cover !