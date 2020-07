15% de réduction sur Surface Pro 7, Pro X et Laptop 3 jusqu'à dimanche !

Microsoft vient de lancer sur sa boutique officielle une nouvelle offre Surface valable jusqu’à dimanche : 15% de réduction sur Surface Pro 7, Pro X et Laptop 3. C’est peut-être le moment de craquer pour une nouvelle Surface ! Toutes les offres sont à retrouver sur la page Surface Deals du Microsoft Store.



15% de réduction sur la Surface Pro 7

Si vous suivez régulièrement mes articles, vous aurez probablement remarqué que je suis un fervent convaincu de la gamme Surface, et particulièrement la gamme Pro. Cela fait déjà plus de quatre ans que j’utilise une Surface Pro et elle me satisfait au quotidien avec son format atypique : à la fois tablette et PC performant, je l’utilise pour le développement, réaliser des infographies, la bureautique ou encore pour me divertir le soir devant la TV ou en vacances. C'est d'ailleurs depuis l'Ardèche que je vous partage cet article ! Je vous renvoie vers mon test complet de la Surface Pro 7 pour en découvrir plus sur la dernière génération de cet appareil.

Du 24 au 26 juillet, vous pouvez profiter d’une réduction de 15% sur la Surface Pro 7, peu importe la configuration ou la couleur choisie. Pour en profiter pleinement, la version avec Intel Core i5, 8Go de RAM et SSD de 256 Go me paraît la plus équilibrée. N’oubliez pas également d’ajouter le clavier Type Cover dans votre panier qui est l’accessoire indispensable pour transformer la tablette en véritable PC portable.

15% de réduction sur le Surface Laptop 3

Le Surface Laptop 3 est un PC portable classique, disponible en deux formats : avec écran de 13,5 ou 15 pouces. Tout comme pour la Surface Pro 7, l’appareil est disponible en de nombreuses configurations et il est même possible d’opter, au choix, pour un processeur Intel Core ou AMD Ryzen. La réduction de 15% s’applique à toutes les déclinaisons et coloris de l’appareil. Le tarif pour la version d’entrée de gamme débute à 976€, réduction déduite. Vous pouvez retrouver mon test de du Surface Laptop 3 en cliquant ici.





15% de réduction sur la Surface Pro X

Ne vous fiez pas à son nom, la Surface Pro X n’est pas une version « extrême » de la Pro 7. Bien que très ressemblante de par son format et son nom, elle se distingue par sa modernité et son processeur totalement différent. Cette dernière caractéristique fait en sorte qu’elle s’adresse à un public particulier, je vous renvoie vers mon test de l’appareil pour en apprendre plus. Le tarif débute à 993€ pour la version d’entrée de gamme mais n’oubliez pas d’ajouter le clavier Type Cover à votre panier !