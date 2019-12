Peut-on jouer à des jeux vidéo avec la Surface Pro de Microsoft ?

Je vous avais expliqué dans mon test de la Surface Pro 7 qu’il ne s’agissait pas d’un appareil destiné à jouer. En effet, même si son processeur la rend performante dans un cadre professionnel, elle n’est pas dotée d’une carte graphique dédiée. Pour profiter d’une bonne fluidité dans les jeux vidéo récents et de jolis graphismes, ce composant est obligatoire… et pourtant, je me dois d’être un peu plus nuancé sur cette question : il est en effet possible de jouer à certains jeux sur la Surface Pro 7.

L’idée de cet article fait suite au commentaire de Cyrheys dans le test de la Surface Pro 7. Comme il me l’indiquait, jouer à des jeux vidéo n’est pas l’usage principal de sa Surface Pro (de troisième génération), mais cela peut lui arriver de jouer à certains jeux AAA (à gros budget) lors de ses déplacements par exemple. Il ne faut certes pas s’attendre à des performances exceptionnelles, mais jouer semble pourtant possible sur cette tablette. De mon côté, même si je ne joue pratiquement plus à aucun jeu (si ce n’est Rocket League sur Xbox ^^), voici quelques expériences personnelles avec la Surface Pro, ainsi que différentes tests de jeux AAA trouvés sur le Web pour vous en donner une idée.

Quelques expériences personnelles

Street Fighter IV

Street Fighter IV n’est clairement pas un jeu des plus récents puisqu’il a fait ses débuts en 2009 sur PC. Cependant, il fait partie du genre de jeux auxquels on peut jouer facilement lors d’un voyage ou un déplacement un peu long. Lors d’un petit séjour avec des amis en 2016, j’avais eu l’envie d’installer ce jeu sur la Surface Pro 4 (Core i5, 8 Go de RAM) comme on y jouait assez bien dans le passé sur PC. J’ai été agréablement surpris de constater qu’il tournait comme une horloge.

Pour pouvoir y jouer, j’avais simplement embarqué mes deux manettes Xbox One que j’ai connectées en Bluetooth à la Surface Pro. Le chargement du jeu était très rapide, et celui-ci était parfaitement fonctionnel en 1080p (plus de 60 FPS). Seuls quelques lags pouvaient survenir occasionnellement, par exemple lors du Shinku Hadoken de Ryu. Il ne faut tout de même pas être trop gourmand et désactiver quelques options graphiques comme l’anti-aliasing, mais c’était parfaitement fluide.

Je n’ai malheureusement plus le jeu, mais voici une petite démo que j’ai trouvé sur YouTube pour vous montrer la fluidité du jeu sur une Surface Pro 4.

Team Fortress 2

Il y a quelques années, j’étais assez addict à Team Fortress 2, jeu que j’ai totalement délaissé aujourd’hui. Encore une fois, l’expérience était convaincante puisque le jeu était parfaitement fluide sur ma Surface Pro 4. Comme pour Street Fighter IV, il faut également se montrer raisonnable et diminuer au maximum les graphismes pour en profiter pleinement, d’autant plus qu’il s’agit d’un jeu où il faut être réactif. Voici une petite vidéo trouvée sur le Web pour vous en faire votre propre opinion.

Forza Horizon 4

Mauvaise surprise avec Forza Horizon 4 puisqu’il m’a été impossible de tester la démo du jeu sur la Surface Pro 7 (Core i5, 8 Go de RAM). Dès son lancement, un message est apparu pour indiquer que la carte graphique n’était pas reconnue, et que l’utilisation du jeu risquait d’amener une certaine instabilité à ma machine… Chose confirmée puisqu’il m’a été impossible d’aller au-delà de la vidéo d’introduction.

Sur le Web, je suis par contre tombé sur plusieurs vidéos qui confirment que ce jeu peut fonctionner avec la Surface Pro 7 dotée d’un Core i7. Pour information, la Surface Pro 7 avec Core i7 a une puce graphique pratiquement deux fois plus performante que celle avec Core i5 (Iris Plus Graphics G7 VS Iris Plus Graphics G4). Inutile donc de vous dire que si vous désirez jouer occasionnellement, il vaut mieux prendre la tablette dotée du processeur le plus puissant (et surtout pas la Core i3, bien moins performante à ce niveau)

De nombreux tests sur YouTube

Je vous avais prévenu, mon horizon dans le domaine du jeu vidéo est assez restreint. C’est pour cette raison que je vous invite à parcourir les nombreuses vidéos qui peuplent YouTube pour vous en faire votre propre opinion.

Voici une première vidéo sur laquelle vous pourrez découvrir le test de Fortnite, GTA 5, Civilization 6 sur la Surface Pro 7 dotée d’un Core i5.

Voici une seconde video, cette fois-ci tournée avec la Surface Pro 7 dotée d’un Core i7. Parmi les jeux testés : Destiny 2, Starcraft 2, Rise of the Tomb Raider, Crysis 2, Naruto, Dirt Rally, No Man's Sky, Far Cry 5, Doom, Forza Horizon 4, Final Fantasy XV, Shadow of the Tomb Raider.

En conclusion

La Surface Pro 7 est un appareil qui n'est absolument pas conçu pour les jeux vidéo puisqu'il ne s'agit pas de son but premier. Cependant, de nombreux jeux d'ancienne génération tournent dessus avec une bonne fluidité, et certains jeux récents AAA peuvent même fonctionner pour le peu que vous diminuiez les graphismes au maximum. Dans tous les cas, si vous souhaitez jouer occasionnellement, il faut obligatoirement éviter une Surface Pro 7 d'entrée de gamme dont le processeur graphique est beaucoup plus limité. La version avec Core i7 sera forcément la meilleure à ce niveau, mais son prix sera également plus conséquent comme vous pouvez le voir ici .

Pour jouer avec de jolis graphismes sur la Surface Pro 7, il existe une solution : xCloud. Microsoft est occupé de finaliser ce service qui devrait être disponible, chez nous, en 2020. On peut en quelques sortes le considérer comme le Netflix du jeu vidéo. Il suffit en effet d’une bonne connexion Internet pour pouvoir jouer à des jeux vidéo puisque cela fonctionne sur le même principe que le streaming. Vous contrôlez le jeu sur votre PC, forcément, mais les graphismes ne sont pas calculés sur votre appareil mais sur les serveurs Azure de Microsoft. Si vous voulez en apprendre plus sur xCloud, je vous renvoie sur cette page. Vous pourrez même dans le futur utiliser votre propre Xbox pour profiter du xCloud sur votre PC.