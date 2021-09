Surface Pro 7 & Surface Laptop Go : une nouvelle mise à jour est dispo !

Si vous êtes l’heureux possesseur d’une Surface Pro 7 ou d'une Surface Laptop Go, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour sur votre PC.

Microsoft vient de distribuer un nouveau firmware pour ses Surface Pro 7 et Laptop Go sous Windows 10. Le changelog est assez maigre puisque la seule nouveauté concerne la mise à jour du moteur de gestion de l’alimentation. D’après Microsoft, cette nouvelle mise à jour permet de corriger un problème de blocage et d’arrêt du système. Si vous rencontriez des problèmes avec votre Surface Pro 7 ou votre Surface Laptop Go en ce qui concerne la mise en veille ou l’autonomie, cette mise à jour pourrait bien les résoudre.

Changelog de la mise à jour de septembre

Les mises à jour suivantes sont disponibles pour les appareils Surface Pro 7 et Surface Laptop Go exécutant la mise à jour Windows 10 de mai 2019, version 1903 ou ultérieure. Cette mise à jour résout le problème de blocage et d'arrêt du système.

Historique des mises à jour Windows Gestionnaire de périphériques Surface - Micrologiciel - 13.0.1763.7 Surface ME - Micrologiciel

Pour la récupérer, rendez-vous comme d’habitude dans les Paramètres de Windows 10 / Mise à jour et sécurité et cliquez sur le bouton pour rechercher les mises à jour. Bon téléchargement !