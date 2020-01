CES 2020 : Lenovo et Dell présentent leur « Surface Neo » sous Windows 10X

Le CES 2020 commence aujourd’hui, mais Dell et Lenovo n’ont pas attendu l’ouverture des portes du salon pour présenter leurs nouveaux joujoux. Dell a ainsi présenté deux tablettes pliables embarquant Windows 10X : les Dell Concept Ori et Dell Concept Duet. De son côté. Lenovo a présenté son ThinkPad X1 Fold.

En octobre dernier, Microsoft a présenté le Surface Neo sous Windows 10X. Cette première tablette pliable n’arrivera que d’ici la fin de cette année, mais elle est surtout l’occasion pour Microsoft de montrer la tendance aux constructeurs OEM. Il faut en effet que ceux-ci préparent leurs propres matériels, et ce n’est pas pour rien que ce Surface Neo a été annoncé pratiquement un an avant sa sortie. Ce laps de temps permettra également à Microsoft de terminer le développement de son nouveau système d’exploitation, Windows 10X, et l’optimiser en fonction de la demande des constructeurs. Les OEM, parlons-en, puisque deux d'entre eux ont officialisé leurs premières tablettes pliables.

Dell Concept Duet et Dell Concept Ori



Dell a dévoilé deux appareils sous Windows 10X. Le premier des deux, le Dell Concept Duet, est pratiquement un clone du Surface Neo. Il est composé de deux écrans de 13,3 pouces articulés autour d’une charnière centrale et il est également muni d’un clavier magnétique qui peut être placé par-dessus l’écran.

Dell Concept Duet

Le second appareil, le Dell Concept Ori, est quant à lui plus proche du Samsung Galaxy Fold puisqu’il embarque un seul écran pliable. Une fois déplié, il affiche une diagonale de 13,4 pouces. On ne connait pas encore le reste des caractéristiques.

Dell Concept Ori

Comme le note Engadget, ces deux appareils sont encore à l’état de prototype. Cependant, le Dell Concept Duet est à peu près prêt d’un point de vue matériel alors que le Dell Concept Ori en est plutôt au stade expérimental.

Le constructeur a confirmé indirectement que Windows 10X n’était pas en avance, comme une rumeur récente l’avait déjà souligné. En effet, Dell souhaite par la suite créer un certain nombre d’expériences personnalisées, mais ne sait pas encore ce que Windows 10X permettra dans le futur : « si le système d’exploitation le permet, nous n’aurons pas à le faire ».



Lenovo ThinkPad X1 Fold

Un autre constructeur important a présenté son propre appareil sous Windows 10X et son stade de développement est cette fois-ci bien plus abouti. Lenovo a en effet présenté le ThinkPad X1 Fold sous Windows 10X, et il se rapproche plus du Dell Concept Ori puisqu’il embarque un écran pliable (pOLD 2K, 13.3 pouces, 4:3). Du côté des autres caractéristiques, cette tablette pliable intégrera un processeur Intel Core doté de la technologie Intel Hybrid, jusqu’à 8Go de RAM et 1To de stockage SSD.

Lenovo a annoncé que son ThinkPad X1 Fold serait commercialisé à la mi-2020, ce qui laisse entrevoir la date de sortie possible de Windows 10X. Notons que la version présentée lors du CES était munie de Windows 10 Pro.

On ne sait pas encore si ce ThnikPad X1 Fold sera disponible chez nous, mais le prix Outre-Atlantique est déjà connu puisqu’il se situera autour des 2.500$. A ce tarif, l’appareil sera livré sans accessoires. Il faudra donc débourser encore plus pour obtenir la station d’accueil, le clavier magnétique ou encore le stylet. Ça pique...