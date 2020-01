Surface Pro 7 et Laptop 3 : une nouvelle mise à jour est disponible

Microsoft vient de publier une mise à jour de type firmware pour deux de ses appareils sortis récemment : les Surface Pro 7 et Laptop 3. La liste des améliorations est assez conséquente pour les deux appareils.

Surface Pro 7

Si vous êtes l’heureux possesseur d’une Surface Pro 7, une nouvelle mise à jour vous attend sur Windows Update. Elle n’apporte pas de fonctionnalités liées à Windows 10 puisqu’elle est de type firmware. En clair, elle apporte à votre machine des améliorations liées à certains composants matériels : audio, caméra, capteurs, stabilité graphique. Voici le journal de modification publié par Microsoft.

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel - Composant logiciel - 1.58.48.0 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.58.48.0 améliore l'intégration entre les services système. Surface - Système - 21.28.139.0 Intégration de surface - Périphériques système 21.28.139.0 améliore les scénarios de luminosité de l'affichage et améliore l'intégration entre les services système. Surface - Système - 1.35.139.0 Capteur de lumière de surface - Dispositifs système 1.35.139.0 améliore l'équilibre et le contraste de la lumière du système. Surface - Micrologiciel - 13.0.1319.1 Surface ME - Micrologiciel 13.0.1319.1 améliore la sécurité du système. Surface - Micrologiciel - 8.100.140.0 Surface UEFI - Firmware 8.100.140.0 améliore la stabilité du système. Intel Corporation - Écran - 26.20.100.7641 Intel (R) Iris (R) Plus Graphics - Cartes graphiques 26.20.100.7641 améliore la stabilité et les performances graphiques. Realtek Semiconductor Corp. - Extension - 6.1.0.2 Extension de périphérique Realtek 6.1.0.2 améliore l'intégration entre les services système. Realtek Semiconductor Corp. - Médias - 6.0.8846.1 Realtek High Definition Audio (SST) - Contrôleurs audio, vidéo et jeu 6.0.8846.1 améliore les performances audio. Surface - Système - 5.91.139.0 Périphérique du service d'intégration de surface - Périphériques système 5.91.139.0 améliore l'intégration entre les services et améliore le service d'hibernation du système. Surface - Extension - 42.18362.3.196 Extension IR pour caméra Intel 42.18362.3.196 améliore l'expérience de la caméra et résout la vérification des bogues du système associé. Intel - Appareil photo - 42.18362.3.196 Intel AVStream Camera 2500 - Appareils photo 42.18362.3.196 améliore l'expérience de la caméra et résout la vérification des bogues du système associé. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.196 Intel Control Logic - Périphériques système 42.18362.3.196 améliore l'expérience de la caméra et résout la vérification des bogues du système associé. Intel - Système - 42.18362.3.196 Intel Imaging Signal Processor 2500 - Périphériques système 42.18362.3.196 améliore l'expérience de la caméra et résout la vérification des bogues du système associé. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.196 Intel Camera Front - Périphériques système 42.18362.3.196 améliore l'expérience de la caméra et résout la vérification des bogues du système associé. Surface - Extension - 42.18362.3.196 Intel Camera Front Extension 42.18362.3.196 améliore l'expérience de la caméra et résout la vérification des bogues du système associé. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.196 Intel Camera IR - Périphériques système 42.18362.3.196 améliore l'expérience de la caméra et résout la vérification des bogues du système associé. Intel Corporation - Système - 42.18362.3.196 Intel Camera Rear - Périphériques système 42.18362.3.196 améliore l'expérience de la caméra et résout la vérification des bogues du système associé. Surface - Extension - 42.18362.3.196 Extension arrière de la caméra Intel 42.18362.3.196 améliore l'intégration entre les services et améliore le service d'hibernation du système. Intel Corporation - Système - 10.24.0.3316 Contrôleur audio Intel Smart Sound Technology (Intel SST) - Périphériques système 10.24.0.3316 améliore les performances audio. Intel Corporation - Système - 10.24.0.3316 Technologie Intel Smart Sound (Intel SST) OED - Périphériques système 10.24.0.3316 améliore les performances audio.

Surface Laptop 3

Pour ce qui est du Surface Laptop 3, Microsoft a déployé non pas une, mais deux mises à jour. Etant donné que le PC portable est proposé avec deux types de processeurs différents (AMD ou Intel), leur contenu diffère légèrement. Après installation, vous profiterez d’un système plus stable et de performances graphiques et audio légèrement meilleures.

Surface Laptop 3 (Intel Core iX)

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Surface - Système - 19.62.139.0 Intégration de surface - Périphériques système 19.62.139.0 améliore les scénarios de luminosité de l'affichage et améliore l'intégration entre les services système. Intel - SoftwareComponent - 1.58.48.0 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.58.48.0 améliore l'intégration entre les services système. Intel Corporation - Extension - 26.20.100.7641 Extension graphique Intel (R) Iris (R) Plus 26.20.100.7641 améliore la stabilité et les performances graphiques et améliore l'intégration entre les services système. Intel Corporation - Écran - 26.20.100.7641 Intel (R) Iris (R) Plus Graphics - Cartes graphiques 26.20.100.7641 améliore la stabilité et les performances graphiques. Intel (R) Corporation - Système - 10.24.0.3316 Contrôleur audio Intel (R) Smart Sound Technology (intel (R) SST) - Périphériques système 10.24.0.3316 améliore les performances audio. Intel (R) Corporation - Système - 10.24.0.3316 Intel (R) Smart Sound Technology (Intel (R) SST) OED - Périphériques système 10.24.0.3316 améliore les performances audio. Realtek Semiconductor Corp. - Composant logiciel - 11.0.6000.92 Application de support matériel Realtek - Composants logiciels 11.0.6000.92 améliore les performances audio. Realtek Semiconductor Corp. - Extension - 6.1.0.2 Extension de périphérique Realtek 6.1.0.2 améliore l'intégration entre les services système. Realtek Semiconductor Corp. - Médias - 6.0.8846.1 Realtek High Definition Audio (SST) - Contrôleurs audio, vidéo et jeu 6.0.8846.1 améliore les performances audio. Surface - Système - 5.91.139.0 Périphérique du service d'intégration de surface - Périphériques système 5.91.139.0 améliore l'intégration entre les services système. Surface - Système - 1.35.139.0 Capteur de lumière de surface - Dispositifs système 1.35.139.0 améliore l'équilibre et le contraste de la lumière du système. Intel - Système - 13.0.1319.1 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Périphériques système 13.0.1319.1 améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 0.36.0.0 Surface RETIMER - Firmware 0.36.0.0 améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 7.100.140.0 Surface UEFI - Firmware 7.100.140.0 améliore la stabilité du système.

Surface Laptop 3 (AMD Ryzen)