Surface Pro 7+ : une importante mise à jour est disponible !

Microsoft vient de déployer une nouvelle mise à jour pour la Surface Pro 7+. Elle apporte de nombreuses améliorations concernant les performances, la stabilité de l’appareil et la caméra.

Entre la Surface Pro 7 et la Surface Pro 8 disponible depuis cet automne, Microsoft avait publié la Surface Pro 7+. Cette version intermédiaire basée sur la Surface Pro 7 apportait un boost de performances et d’autonomie par rapport à la tablette originale. Cependant, elle était uniquement disponible pour le monde de l’entreprise et n’a jamais été mise en vente auprès du grand public. Si vous faites partie de ces professionnels et possédez la Surface Pro 7+, une importante mise à jour vous attend !

Microsoft a lancé son nouveau firmware pour la Surface Pro 7+ que vous pouvez dès à présent télécharger sur Windows Update dans les Paramètres de votre PC. Cette mise à jour n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités mais inclut de nombreux pilotes qui améliorent la stabilité de l’appareil, les performances graphiques et apporte la prise en charge du nouveau stylet Surface. La mise à jour est disponible tant sur Windows 11 que sur Windows 10 avec la version 20H2 ou supérieure. Voici le changelog partagé par la firme au sujet de cette nouvelle mise à jour.