Surface Pro 7 + : Microsoft présente sa nouvelle tablette pour les pros

Alors que les rumeurs récentes laissaient présager l’arrivée d’une Surface Pro 8… il n’en est rien ! Microsoft a en effet annoncé la Surface Pro 7+. Sa nouvelle tablette sous Windows 10 est destinée aux professionnels et au secteur de l’éducation.

Vous attendiez impatiemment l’arrivée de la Surface Pro 8 pour changer votre tablette Windows 10 ? Eh bien il va falloir se montrer patient. Microsoft a en effet choisi de booster sa Surface Pro 7 originale au lieu de présenter la nouvelle génération qui serait finalement prévue pour l’automne. Cette Surface Pro 7+ est donc uniquement destinée aux entreprises et aux écoles, du moins officiellement. On imagine qu’en se rendant sur la section « ordinateurs pour les entreprises » sur le Microsoft Store, n’importe quel particulier pourra la commander.

Une évolution intéressante de la Surface Pro 7

Par rapport à la Surface Pro 7 originale, cette Surface Pro 7 Plus ne change pas de look comme on pouvait s’y attendre. Cela n’empêche qu’elle offre, à mon sens, de nombreux atouts :

L’intégration de la onzième génération de processeurs Intel qui offre jusqu’à 30% de performances supplémentaires

Une autonomie boostée à 15h grâce à une batterie plus importante et un processeur plus économe en énergie

Une mémoire vive pouvant aller jusqu’à 32 Go

Un disque SSD amovible, tout comme le faisait déjà la Surface Pro X

Une prise en charge de la connectivité 4G (LTE) en option

Une intégration de la connectivité sans fil Bluetooth 5 et Wifi 6

Pourquoi Microsoft a-t-il choisi de ne pas sortir cette nouvelle tablette sous le nom Surface Pro 8 ? C’est une bonne question, puisque le gap entre cette Surface Pro 7+ par rapport à la Pro 7 classique est supérieur, à mon sens à celui entre la Surface Pro 6 et la Pro 7. Dans son article sur son blog Windows, Microsoft justifie ce choix en expliquant que le télétravail a provoqué de nombreux changements dans le monde de l’entreprise et que cette Surface Pro 7+ y répond spécifiquement : un appareil puissant pouvant être embarqué partout, idéal pour un usage partagé entre domicile, déplacements clientèle et au travail.

Si vous désirez en apprendre plus sur cette Surface Pro 7 +, je vous renvoie vers le site de Microsoft pour découvrir en détails sa fiche technique. La firme a également profité de cette présentation pour annoncer le début de la commercialisation de son Surface Hub 2S.