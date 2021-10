La Surface Pro 8 est en vente dès aujourd’hui : pourquoi l'acheter ?

Après la sortie de la Surface Go 3 et du Surface Duo 2 un peu plus tôt ce mois-ci, place aujourd’hui au lancement de la Surface Pro 8. C’est en effet ce 28 octobre que débute chez nous la commercialisation du nouveau PC deux-en-un de Microsoft. Faisons un point sur ses nouveautés, les différents tarifs et la configuration que je prendrais si je devais remplacer mon increvable Surface Pro 4 !

Lors de sa conférence en septembre dernier, Microsoft a annoncé quatre nouveaux produits rejoignant sa gamme de PC Surface. Tout d’abord, la Surface Go 3, une petite tablette de 10.5 pouces actuellement la moins chère de la gamme avec un prix débutant à 459€. Deuxièmement, le Surface Duo 2, un smartphone pliable sous Android doté de deux écrans qui apporte de belles améliorations par rapport à la première génération. Ensuite la Surface Pro 8 que nous allons aborder plus en détails dans cet article puisque sa vente commence aujourd’hui. Enfin, le Surface Laptop Studio qui ne sera commercialisé chez nous qu’au début de l’année prochaine.

Des améliorations notables pour la Surface Pro 8

Si je devais acheter un appareil de la gamme Surface aujourd’hui, ce serait certainement la Surface Pro 8 puisqu’il s’agit d’un appareil dont le format répond parfaitement à ce que j'attends en déplacement. Besoin de faire une présentation chez un client, de travailler ou de regarder Netflix dans le train, de rédiger des actualités sur MonWindows et répondre à des courriels pendant mes vacances ; voilà quelques scénarios d’utilisation de ma Surface Pro actuelle (quatrième génération). Les points forts de cette gamme d’appareils sont, à mon avis, la facilité de transport, l’autonomie, les performances et le design que je trouve toujours réussi d’autant plus avec la huitième génération. Oui, vous l'avez compris, j'en suis assez convaincu ! On en parlera dans mon test prochainement.

Par rapport aux générations précédentes, la Surface Pro 8 sous Windows 11 évolue drastiquement puisqu’elle intègre un tout nouveau châssis directement hérité de la Surface Pro X. Cela lui apporte deux avantages : un plus grand écran tactile qui passe à 13 pouces (2880 × 1920 pixels jusqu’à 120hz) et le nouveau clavier Type Cover (en option) qui peut intégrer le stylet Surface Pen. En plus de ces nouveautés, la Surface Pro 8 intègre la 11ème génération de processeurs Intel (Core i5 ou i7) pour plus de puissance, profite d’une autonomie théorique de 16 heures et intègre enfin la technologie Thunderbolt qui étendra ses possibilités notamment chez les professionnels.



L’appareil est toujours disponible en deux coloris, platine ou anthracite en de nombreuses configurations. L’entrée de gamme débute avec un processeur Intel Core i5, 8Go de RAM et 128 Go de stockage SSD. La version la plus performante embarque un Intel Core i7, 32 Go de Ram et 1To de stockage SSD. Pour ma part, si je devais choisir une version, ce serait celle avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD qui est amplement suffisante pour mon utilisation. Cette configuration est affichée à 1279€ hors clavier Type Cover qu’il est obligatoire de commander pour utiliser cette tablette comme un PC tactile. Pour retrouver les prix et configurations disponibles de la Surface Pro 8, je vous renvoie sur Amazon ou sur le Microsoft Store .