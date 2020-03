Erreur 0x800f0988, 0x800f0900,... avec la mise à jour KB4551762 de Windows 10 ?

Vendredi dernier, Microsoft a déployé une mise à jour exceptionnelle de Windows 10 reprise sous le nom KB4551762. Comme nous vous l’indiquions, elle comble une faille de sécurité critique donc nous vous invitons à la télécharger rapidement si ce n’est déjà fait. Cependant, certains utilisateurs semblent confrontés à des problèmes avec cette mise à jour.

Des problèmes pas systématiques mais qui existent...

Eh oui, à chaque mise à jour de Windows 10 son lot de problèmes mais restons positifs : seule une minorité d’utilisateurs y sont confrontés (comme pratiquement toujours d’ailleurs…). La mise à jour KB4551762 qui comble une faille relative au protocole SMBv3 ne fait pas exception.

Comme on peut le lire sur Reddit et dans les forums Microsoft Answers , la mise à jour semble provoquer différentes problèmes sur plusieurs PC :

un message d’erreur (0x800f0988, 0x800f0900, 0x800f081f, 0x80004005,…) s’affiche chez certains après le téléchargement de la mise à jour sur Windows Update, ce qui rend impossible son installation ;

la copie de Windows est devenue complètement inutilisable et réparer Windows 10 n’a pas permis de résoudre le problème. Seule la réinitialisation a permis de faire fonctionner à nouveau la machine… avec une grosse perte de données à la clé ;

l’utilisation du processeur est excessive lorsque les services Hyper-V sont activés ;

le démarrage de l’ordinateur est plus lent ;

Encore une fois, le nombre d’utilisateurs impactés semble faible, et rien ne dit qu’il y a une relation de cause à effet entre l’installation de cette mise à jour et certains des problèmes décrits par les utilisateurs. Si vous êtes impacté, désinstaller la mise à jour KB4551762 permettra, en principe, de retrouver une situation normale. De son côté, Microsoft n’a confirmé aucun des problèmes cités plus haut, si ce n’est ce bug connu lors du déploiement de la mise à jour : « Lorsque vous utilisez des conteneurs Windows Server avec les mises à jour du 10 mars 2020, des problèmes risquent de survenir au niveau des applications et des processus 32 bits. »