Windows 11 : le Menu Démarrer de Windows 10 ne peut plus être activé

Vous aimeriez pouvoir mettre le Menu Démarrer de Windows 10 sur Windows 11 ? C’était possible dans une précédente beta, mais cette possibilité vient d’être désactivée par Microsoft. Faut-il espérer le retour de cette possibilité dans le futur ?

Parmi les changements notables de Windows 11, le Menu Démarrer fait probablement partie des incontournables. Finies les tuiles dynamiques et l’alignement à gauche par défaut sur la barre des tâches ; sur Windows 11, le Menu Démarrer est centré, intègre des icônes statiques et un clic supplémentaire est nécessaire pour afficher la liste complète des applications. Le nouveau Menu affiche également des « recommandations » comme par exemple les derniers fichiers que vous avez ouverts ou ceux que vous utilisez le plus souvent.





Tout comme lors du passage de Windows 7 à Windows 8, le nouveau Menu Démarrer de Windows 11 ne fait pas que des émules. Certains n’adhèrent absolument pas du tout avec celui-ci et le trouvent moins pratique voire complètement inesthétique. Je ne suis pas de cet avis, mais si c’est votre cas, vous avez peut-être utilisé un petit hack pour réactiver celui de Windows 10. En effet, une petite manipulation du registre en insérant l’entrée Start_ShowClassicMode permettait de retrouver l’ancien Menu Démarrer.

Cette possibilité avait déjà été découverte lors de la première build fuitée de Windows 11. Elle fonctionnait également avec la première beta distribuée aux Insiders par Microsoft. Malheureusement, depuis la build 22000.65 distribuée la semaine dernière dans le canal dev, elle ne fonctionne plus. Microsoft n’a pas commenté ni même mentionné la suppression de ce petit hack, mais il est impossible (pour l’instant) d’obtenir le Menu Démarrer de Windows 10 sur Windows 11. Il y a fort à parier que nous ne reverrons pas la couleur de cette possibilité dans le futur, mais je n’hésiterai pas à mettre à jour cet article si l’inverse se produit.