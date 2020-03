Windows 10 : une interface bientôt améliorée sur tablette et PC convertibles

Microsoft a déployé cette nuit une nouvelle mise à jour de Windows 10 à destination des Insiders. La build 19592 disponible dans le Canal Rapide apporte quelques changements, dont une amélioration de l’expérience utilisateur sur tablette.

Retour de l’interface améliorée sur tablette

Les mises à jour de Windows 10 vont être moins nombreuses ces prochaines semaines mais cela n’empêche pas Microsoft de continuer à travailler sur les futures versions de Windows 10. La firme a publié cette nuit la build 19592 dans le Canal Rapide qui améliore l’interface pour les tablettes et PC convertibles comme la Surface Pro. Les nouveautés peuvent paraître futiles mais elles devraient améliorer l’expérience d’utilisation de Windows sur ce type d’appareils. Notez que ces modifications avaient déjà été implémentées dans une build précédentes (18970) avant d’être retirées par la suite.

Comme vous pouvez le voir sur cette image, les différentes icônes de la barre de tâches ont été espacées. La zone de recherche est également réduite et n’est plus affichée que sous la forme d’une icône. De plus, le clavier tactile, toujours accessible via la barre des tâches, apparaît désormais automatiquement lorsque l’on touche une zone de texte. Notez que toutes ces améliorations sont bien présentes sur le bureau classique. Il ne faudra pas activer le mode tablette pour en profiter.

Avec cette mise à jour, la firme a également amélioré l’indexation Windows pour la rendre plus intelligente, et apporté plusieurs correctifs destinés à améliorer la stabilité du système. Vous trouverez toutes les nouveautés sur le blog officiel.

Nomination d’Amanda Langowski à la tête de Windows Insider

Je termine cet article par une news « People » pour vous signaler la nomination d’Amanda Langowski à la tête du programme Insider. Après Gabriel Aul et Dona Sarkar, c’est donc cette nouvelle personne qui appuiera sur le fameux bouton rouge pour déployer de nouvelles mises à jour Windows aux Insiders. Bien qu’inconnue du public, Amanda travaille chez Microsoft depuis plus de 20 ans et sera donc sous la supervision de Panos Panay pour mener à bien sa nouvelle mission.