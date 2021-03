Un Surface Duo 2 en préparation avec la 5G et un meilleur appareil photo

Même si sa date de sortie est inconnue, Microsoft travaillerait bien sur le Surface Duo 2. La firme serait bien décidée à sortir un appareil qui corrige les lacunes de la première génération.

Le Surface Duo est disponible à la vente chez nous depuis le mois dernier après une sortie Outre-Atlantique en septembre 2020. Le smartphone pliable sous Android, doté de deux écrans, a reçu un accueil assez mitigé. Son format non consensuel a probablement déstabilisé certains testeurs. Cependant, beaucoup soulignent plusieurs points « bloquants » comme un appareil photo médiocre et des caractéristiques techniques inférieures à ce que l’on attend pour un appareil commercialisé à ce prix, notamment l’absence de 5G.

En effet, à un tarif de 1549€, on est en droit de demander un appareil presque parfait, et ce Surface Duo ne l’est pas encore. La seconde génération de l’appareil pliable saura-t-elle répondre à ces critiques ? Nous le verrons bien, mais les rumeurs suggèrent que Microsoft y travaille ! Comme le souligne Windows Latest, Microsoft développerait bien sur le Surface Duo 2 et prévoirait deux améliorations majeures : un appareil photo plus performant ainsi que le support de la nouvelle norme 5G. Pour le premier point, la firme se baserait sur l’intelligence artificielle pour améliorer substantiellement le traitement des images.

Si l’on est à peu près certain que Microsoft travaille sur ce Surface Duo 2, c’est notamment grâce à plusieurs offres d’emploi publiées par le géant informatique lui-même. Bien que retirées à l'heure où j'écris ces lignes, elles mentionnaient clairement le terme "Surface Duo 2". Néanmoins, cela ne veut pas dire que l’appareil pliable débarquera cette année dans sa seconde génération. La firme souhaite visiblement faire taire les critiques en sortant un appareil bien plus abouti et il faudra le temps qu'il faut ! Nul doute également que d’ici sa sortie, la couche logicielle sera encore améliorée pour permettre une meilleure prise des applications sur ses deux écrans.