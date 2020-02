"Utilisateur de Firefox? Passez à Edge", suggère Microsoft dans le Menu Démarrer

Microsoft utilise régulièrement son propre système d’exploitation pour faire la promotion de ses services. Ce n’est pas la première fois que ça arrive, et visiblement pas la dernière. Une « suggestion personnalisée » est apparue chez certains utilisateurs pour les inciter à oublier Firefox en faveur du nouvel Edge.

La publicité est généralement mal tolérée, mais elle est supportée lorsque l’on utilise un service gratuit. Dans le cas de Windows 10, ce n’est pas le cas puisque pour chaque PC sous Windows 10 vendu, Microsoft reçoit une redevance reversée par le constructeur OEM. Cette licence, c’est vous qui la payez et vous vous attendez donc forcément à utiliser un système totalement dépourvu de publicité. Oui, mais pour Microsoft, Windows 10 est également un moyen de faire connaître ses autres services.

Ce qui est pour vous de la publicité, ne l’est visiblement pas pour Microsoft qui ne fait que présenter ses autres produits au sein de son système. Le débat est vaste, et on en avait déjà longuement discuté ici. La firme remet une nouvelle fois le couvert, mais la pilule semble un peu mieux passer grâce à la qualité du nouveau navigateur. Pour rappel, le nouvel Edge est disponible depuis la mi-janvier.

Une publicité un peu trop ciblée !?

Une nouvelle capture d’écran partagée sur Reddit crée une nouvelle fois le débat puisqu’on peut y découvrir une annonce très personnalisée : « Vous utilisez encore Firefox ? Le nouveau Microsoft Edge est là ». Difficile de dire si cette annonce apparaît chez tout le monde ou uniquement ceux qui ont installé le navigateur concurrent. Cependant, Microsoft affiche cette « recommandation » dans les suggestions d’applications.



Si vous ne voulez pas la voir apparaître, il suffit donc de les désactiver en vous rendant dans les Paramètres / Personnalisation / Démarrer / Afficher occasionnellement des suggestions dans le menu Démarrer. Pour ma part, rien à signaler. Peut-être qu'elle est réservée uniquement aux utilisateurs anglophones pour l'instant. Certains ont également une publicité du même type, mais cette fois-ci dans la barre de recherche de Windows en recherchant Internet Explorer.





Des réactions plus positives

Bizarrement, les réactions sont un peu plus positives que par le passé. Beaucoup d’utilisateurs sur Reddit soulignent que le navigateur est bien plus performant et qu’il est « comme Google Chrome, mais en mieux ». Pour d'autres, ce n'est pas un problème puisqu'il est possible de désactiver facilement la suggestion dans le Menu Démarrer.

J’avoue que, de mon côté, j'utilise de plus en plus ce nouvel Edge et il pourrait bien finir par remplacer Chrome que j’utilise pourtant depuis des années en tant que navigateur principal. Et vous ? Vous en pensez quoi du nouvel Edge et de ces « annonces » dans le Menu Démarrer ?