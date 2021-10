Pour Microsoft, Windows 10 reste toujours un environnement idéal !

L’arrivée de Windows 11 ne fait pas que des heureux. D’après certaines statistiques, seuls 44% des PC en entreprise sont éligibles au nouveau système d’exploitation. Du côté des particuliers, aucune statistique n’existe (ou je n’en ai pas encore trouvée), mais en règle générale, pratiquement tous les PC antérieurs à 2017 ne peuvent pas recevoir la mise à niveau. Pour Microsoft, ce n’est pas très grave puisque Windows 10 reste un environnement idéal.



« Pour les clients qui utilisent un appareil qui n'est pas éligible à Windows 11, Windows 10 est un excellent point de départ. La maintenance de Windows 10 sera assurée jusqu'au 14 octobre 2025 et nous avons déjà annoncé que la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 arrivera très bientôt, afin de continuer à vous offrir à la fois support et choix avec Windows. »

Bon, ce que Microsoft ne nous dit pas c’est que cette mise à jour de fonctionnalité n’apporte pratiquement rien à Windows 10 comme je l’expliquais ici. Aucun mot non plus sur l’avenir des mises à jour de Windows 10. Certes, les PC continueront à recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’à octobre 2025, mais qui des mises à jour de fonctionnalités ? Seront-elles annuelles comme sur Windows 11, resteront-elles semestrielles… ou existeront-elles toujours ? Bref, beaucoup de questions auxquelles nous n’avons pas encore de réponse officielle pour l’instant. Je vous donnais tout de même mon point de vue sur cette question ici.

Microsoft est donc logiquement tourné vers l’avenir avec Windows 11 qu’il définit comme « le meilleur en matière de créativité, de protection et de productivité ». J’en profite pour vous rappeler de lire cet article assez complet qui répondra à de nombreuses de vos questions sur la disponibilité (ou l’indisponibilité) de Windows 11 pour votre PC et s'il est opportun ou non de forcer l'installation du système.