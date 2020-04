Votre PC est lent et est équipé d'un disque dur ? Windows 10 devrait l'accélérer

Parmi toutes les nouveautés apportées par la prochaine mise à jour de Windows 10, une petite fonctionnalité risque bien d’intéresser ceux qui se plaignent à longueur de journée de la lenteur de leur PC. En effet, la version 2004 de Windows 10 permettra de réduire la sollicitation de votre disque dur par le système lorsque vous utilisez votre PC. Explications.

L'indexation de la recherche Windows mieux gérée avec la prochaine mise à jour

La prochaine version de Windows 10 devrait être plus rapide à s’exécuter sur les machines plus anciennes. D'après nos confrères de Windows Latest, Microsoft aurait modifié son algorithme d’indexation de la recherche Windows, une fonctionnalité utile, mais très consommatrice en ressources. Le changement devrait surtout se faire sentir auprès des utilisateurs dont le PC est équipé d’un disque dur classique. Peu de différences, cependant, pour ceux qui embarquent un SSD puisque l’accès aux fichiers est largement plus rapide sur ces derniers.

En quelques mots, l’indexation de la recherche Windows est très utile pour que vous n’ayez pas à attendre 10 minutes après avoir lancé une simple recherche de fichiers dans l’Explorateur, par exemple. Cependant, ce processus consomme énormément de ressources puisque votre système écrit une sorte de dictionnaire contenant un grand nombre d’informations sur vos fichiers. C'est pour cette raison que certains utilisateurs préfèrent désactiver l'indexation de la recherche, notamment s'ils utilisent une machine d'ancienne génération.



Avec la mise à jour de mai, Windows 10 sera en mesure de mieux identifier les périodes au cours desquelles vous utilisez le plus votre PC. De ce fait, l’indexation de la recherche ne sera pas activée durant ces heures de pointe, diminuant ainsi l’utilisation du disque dur (mais également dans une moindre mesure le CPU et la mémoire vive). Sympa, non ?



La version 2004 de Windows 10, disponible très bientôt

Pour rappel, la prochaine mise à jour de Windows 10 est imminente ! Microsoft a annoncé son déploiement pour le grand public à compter du mois de mai. Si vous êtes trop impatient, vous pouvez la télécharger dès maintenant en suivant notre petit tutoriel.