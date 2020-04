Comment installer la version 2004 de Windows 10 dès maintenant ?

La version 2004 de Windows 10 sera prochainement déployée par Microsoft auprès du grand public. Cette première mise à jour de fonctionnalité de 2020 apporte un joli lot de nouveautés au système d’exploitation, dont la réinstallation depuis le Cloud, une réorganisation de certains paramètres et surtout WSL2 qui ravira les amateurs de Linux. Si vous mourrez d’impatience et souhaitez installer cette mise à jour dès maintenant, voici comment faire !

En phase de test depuis près d’un an auprès des Insiders, la nouvelle version de Windows 10 numérotée 2004 est pratiquement prête. Microsoft a en effet annoncé que la build 19041.207 deviendrait, en principe, la RTM. Autrement dit, cette build sera la version finale qui sera notamment utilisée par les constructeurs OEM pour équiper leurs futurs PC. De plus, elle sera distribuée à tous les utilisateurs actuels de Windows 10 au travers d’une mise à jour dans les semaines à venir. Si vous souhaitez l’installer dès maintenant, c’est possible, et vous devrez rejoindre le programme Insider.

Comment mettre à jour votre PC vers la version 2004 ?

Le programme Insider de Windows 10 permet de tester en avant-première les nouveautés à venir du système d’exploitation. Comme je vous l’expliquais dans ce tutoriel pour savoir comment rejoindre le programme Insider, celui-ci comprend trois canaux offrant un ratio différent entre nouveautés et risques. Bonne nouvelle : la version 2004 de Windows 10 est désormais disponible dans le Canal Release Preview ; la dernière étape avant son déploiement auprès du grand public.

Si vous voulez installer la version 2004 de Windows 10 sur votre PC dès maintenant, il vous suffit donc de vous rendre dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité / Programme Windows Insider et cliquer sur le bouton Commencer. Après avoir renseigné votre compte Microsoft si ce n’est déjà fait, il suffira de sélectionner le Canal Relase Preview et de confirmer votre choix.





Une fois votre ordinateur redémarré, la version 2004 de Windows 10 devrait commencer son téléchargement. Si ce n’est pas le cas, un petit clic sur le bouton de recherche de Mise à jour dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité / Windows Update devrait initier le téléchargement.



Notez que rejoindre le programme Insider vous expose tout de même à un léger risque de plantage même si le Canal Release Preview est le plus sécurisé des trois. De plus, être Insider signifique vous vous envoyez automatiquement toutes vos données de diagnostic (anonymisées) à Microsoft afin que la firme comprenne comment s’est produite une panne potentielle sur votre PC. Quoiqu’il en soit, vous pourrez décider à tout moment de quitter ce programme si vous le souhaitez.

Comment télécharger les ISO de la version 2004 de Windows 10 ?

Une autre possibilité pour installer la version 2004 de Windows 10 est de télécharger un fichier ISO. Ce procédé sert avant tout à effectuer une installation fraîche de Windows 10 sur une nouvelle partition ou un autre disque dur de votre PC par exemple.

Comme cette version 2004 n’est pas encore disponible auprès du grand-public, la seule possibilité pour télécharger l’ISO est, pour l’instant, de se rendre sur cette page du site du programme Insider . L’accès aux fichiers étant réservé aux membres, l’inscription sera obligatoire pour vous si vous n’avez jamais rejoint le programme dans le passé. Une fois connecté avec votre compte Microsoft, rendez-vous en bas de cette page, et sous « Select edition », choisissez Windows 10 Insider Preview (SLOW) - build 19041.

Notez qu’à l’heure où j’écris ces lignes, il n’est pas encore possible de télécharger l’ISO de cette version en Release Preview mais cela ne saurait tarder. Lorsque le fichier de quelques GO sera récupéré, il vous suffira de le placer sur une clé USB bootable au moyen de cet outil . Il ne reste plus qu’à démarrer le PC et de démarrer sur la clé pour procéder à l’installation du système d’exploitation.