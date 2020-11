Votre Téléphone pour PC remplacera peut-être bientôt les émulateurs Android

Microsoft va prochainement publier deux fonctionnalités de taille dans son application Votre Téléphone. La barrière applicative entre smartphone et PC sera-t-elle bientôt de l'histoire ancienne ?

Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes de l’application Votre Téléphone, j’ai nommé la possibilité de lancer des applications Android directement depuis son PC. Eh oui, même pas besoin de télécharger un émulateur Android gourmand en ressources, il suffit de vous rendre l’onglet « Applications » de Votre Téléphone. La liste de toutes les applications installées sur votre téléphone apparaîtra et il suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse pour la lancer sur votre PC.







Voilà qui est tout bonnement génial… sauf que cette possibilité est pour l’instant réservée aux smartphones Samsung. Microsoft et la firme coréenne semblent avoir conclu un accord commercial qui porte, notamment, sur cette fonctionnalité. Celui-ci a-t-il une durée limitée ? Le mirroring d’applications Android sur PC va-t-il débarquer plus tard sur les autres téléphones ? J’espère, mais pour l’instant, rien n’a été déclaré en ce sens par Microsoft.

Deux énormes nouveautés à venir sur l'application PC

Quoiqu’il en soit, Microsoft vient encore d’améliorer son application Votre Téléphone. En effet, actuellement, le streaming d’applications permettait d’ouvrir seulement une seule application à la fois. Prochainement, une sorte de mode multitâche permettra d’afficher sur son PC plusieurs applications Android en parallèle ; voyez plutôt.

Autre nouveauté à venir : les fenêtres des applications vont être ajustables. Actuellement, celles-ci s’affichent dans le même ratio hauteur/largeur que celui du téléphone. Par la suite, il sera possible de les afficher de manière plus large, peut-être même dans le même format que l’écran de votre PC. Etant donné que de nombreuses applications Android sont « responsives » et permettent donc d’être redimensionnées pour être utilisées sur une tablette par exemple, cette nouveauté prend tout son sens.



Votre téléphone remplacera-t-il bientôt Bluestacks et consœurs ?

A l’heure où j’écris ces lignes, ces nouveautés vont prochainement débarquer pour certains Insiders et arriveront plus tard pour le grand public. Cependant, et comme je le disais ci-dessus, seuls certains téléphones de la gamme Galaxy de Samsung sont supportés.

Si ce mirroring d’applications débarque à l’avenir sur tous les téléphones Android, je pense bien que les émulateurs Android comme Bluestacks, Nox App Player ou MEmu ne serviront plus à grand-chose sauf peut-être pour des usages particuliers : développement d’applications, cheater dans certains jeux ou incompatibilités avec l’application de Microsoft.

Notons tout de même que Votre Téléphone connaît encore d'autres limitations lorsque vous ouvrez des applications Android. Par exemple, le son sort toujours sur les haut-parleurs du téléphone et ne passe pas sur ceux de votre PC. Si Microsoft parvient à gommer ce défaut et prendre en charge davantage de téléphones, la frontière applicative entre smartphone et PC pourrait bien être révolue, dans un sens au moins.