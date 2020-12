Le streaming de jeu Xbox arrive au printemps 2021 sur PC et iOS

Microsoft a évoqué dans un article sur son blog les perspectives de son service xCloud pour 2021 et elles sont très bonnes pour ceux qui souhaitent profiter du streaming de jeu vidéo sur d'autres plateformes qu'Android.



Le service de cloud-gaming de Microsoft est accessible sans aucun surcoût pour les abonnés aux Xbox Game Pass Ultimate . Ainsi, il leur suffit d’installer l’application sur leur téléphone Android et ils peuvent immédiatement accéder à plus d’une centaine de jeux Xbox, jouables depuis leur appareil mobile en connectant simplement une manette Xbox.

xCloud est donc déjà disponible sur Android et devait également débarquer sous forme d’une applications sur iOS. Malheureusement, même si l’application a bien été développée par Microsoft, la politique restrictive de l’App Store d’Apple a rendu impossible cette possibilité. Ce n’est pas pour cela que Microsoft délaissera les utilisateurs d’iPhone et iPad puisque le service sera bel et bien disponible directement via le navigateur. Mieux encore : les utilisateurs d’un PC sous Windows 10 qui souhaitent profiter du streaming de jeu pourront également le faire dès le printemps prochain.

« Au printemps 2021, nous franchirons la prochaine étape de notre voyage pour atteindre plus de joueurs dans le monde en rendant le cloud gaming dans le cadre de Xbox Game Pass Ultimate disponible sur les PC Windows via l'application et le navigateur Xbox, et les appareils iOS via le navigateur Web mobile. En ajoutant plus d'un milliard d'appareils comme moyen de jouer dans l'écosystème Xbox, nous envisageons une expérience transparente pour tous les types de joueurs; qu'il s'agisse de jouer à Minecraft Dungeons avec vos amis Xbox à l'aide des commandes tactiles sur un iPhone, ou de sauter dans une attaque Destiny 2: Beyond Light sur une Surface Pro lorsque vous faites une pause entre les réunions. »

Avec l’ouverture de son service à d’autres plateformes, Microsoft va permettre aux utilisateurs mobiles et aux possesseurs d’un PC bon marché ou démuni de carte graphique de pouvoir jouer à de nombreux jeux. Seul impératif : disposer d’une bonne connexion Internet. Nul doute que l’implémentation de la 5G qui réduit considérablement le temps de latence devrait offrir un boost supplémentaire à ce type d’offres. Notons que Microsoft ne compte pas se limiter aux PC et aux appareils mobiles pour offrir son service xCloud puisqu’une application pour les téléviseurs connectés devrait également être disponible dans le courant de l’année prochaine.