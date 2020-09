Un meilleur contrôle des notifications dans l'application Votre Téléphone

Vous utilisez l'application Votre Téléphone qui permet la synchronisation entre votre smartphone Android et votre PC ? Une nouveauté va encore débarquer prochainement pour le grand public. Elle est déjà disponible pour les Insiders.

L’application Votre Téléphone pour Windows 10 a énormément progressé ces dernières années : passer des appels, répondre à des SMS, afficher les notifications du téléphone, et même depuis peu exécuter certaines applications Android directement depuis votre PC. Malheureusement, cette dernière possibilité n’est pour l’instant réservée qu’aux possesseurs d’un smartphone de la marque Samsung, mais qui sait, elle débarquera peut-être plus tard d’une manière plus large.

Microsoft a publié hier une nouvelle mise à jour de son application Votre Téléphone. Réservée aux Insiders pour l’instant, elle apporte un meilleur contrôle des notifications. Ainsi, prochainement, les utilisateurs pourront décider d’afficher partiellement, ou non, le contenu d’une notification. Lorsque vous recevez un message WhatsApp par exemple, vous pourrez choisir d’afficher une partie du contenu du message, afficher uniquement l’expéditeur ou masquer l’intégralité des informations si ce n’est qu’une notification de l'application de messagerie vous attend.



Comme je vous l’indiquais, ces nouvelles possibilités sont pour l’instant réservées aux Insiders. Cependant, un déploiement pour tous les utilisateurs devrait suivre dans les prochaines semaines si l’expérience se montre concluante. Si vous n’avez pas encore téléchargé l’application Votre Téléphone sur Windows 10 et Android, c’est ci-dessous que ça se passe !