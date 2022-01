Windows 11 : de grosses nouveautés arrivent en février 2022

Alors que Windows 11 ne recevra qu’une seule mise à jour de fonctionnalité cette année, ce n’est pas pour autant qu’aucune nouveauté ne viendront se greffer au système d’ici là. En effet, dans un billet intitulé « Une nouvelle ère pour le PC », Panos Panay vient de confirmer l’arrivée de plusieurs nouveautés très attendues dès le mois prochain.

Avec Windows 11, Microsoft a modifié la façon dont le système pouvait recevoir de nouvelles fonctionnalités. En effet, Windows 11 est en partie modulaire, ce qui implique par exemple qu’une partie de l’interface graphique est désormais séparée du reste du système. Grâce à une fonctionnalité baptisée Experience Packs, Microsoft peut faire ainsi faire évoluer différents éléments du système d’exploitation sans devoir pousser une nouvelle version complète, beaucoup plus lourde. C'est via ce pack que plusieurs nouveautés débarqueront au sein du système le mois prochain.

Les applications Android débarquent sur Windows 11

Microsoft a annoncé déployer plusieurs nouveautés dans le courant du mois de février grâce à un nouveau pack d’expérience qui apportera plusieurs nouveautés :



Le support des applications Android sur Windows 11

Des améliorations de la barre des tâches avec la désactivation et la désactivation des appels et l’ajout de la météo

Un partage de fenêtre plus facile

Une mise à jour des applications Bloc-notes et Media Player

La plus grosse nouveauté est incontestablement la venue des applications Android sur Windows 11. Après plusieurs mois de test auprès des Insiders, il semble donc que cette fonctionnalité soit suffisamment au point pour être publiée à tous les utilisateurs grand public. Pour rappel, cette possibilité est offerte grâce à un partenariat avec Intel et Amazon. Ce dernier mettra à disposition des utilisateurs de PC les applications de sa boutique « Amazon App Store ». Je vous renvoie vers cet article pour plus d’informations.