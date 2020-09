Microsoft Surface Solo : concept d'un smartphone classique sous Android

Solo :A Surface Story - Non, je ne vais pas vous parler d'un spin-off de Star Wars mais d’un concept de smartphone créé par un designer allemand. Jonas Daehnert a imaginé à quoi pourrait ressembler un smartphone conventionnel créé par Microsoft… un Surface Phone classique en quelques sortes, et ça a l’air vachement bien !

Vous n’aimez pas le Surface Duo et ses deux écrans, et auriez préféré que Microsoft se lance à nouveau dans la commercialisation de smartphones classiques ? Vous êtes toujours nostalgique des Lumia sous Windows Phone, et vous vous dites que finalement, Android n’est pas si mal que ça ? Alors je vous propose de rêver un peu avec ce concept baptisé Surface Solo.

Créé par le designer Jonas Daehnert, Surface Solo est un concept qui reprend les lignes épurées du Surface Duo tout en l’adaptant à un format classique. On retrouve ainsi sa finesse impressionnante, un capteur d’empreinte digitale sur la tranche et un seul appareil photo à l’arrière couplé avec un flash. A l’avant, on remarque un écran sans bordures qui intègre directement le capteur photo frontal.

Bien entendu, tout ceci n’est que de l’imaginaire, mais qui sait, Microsoft pourrait s’en inspirer si la firme revient dans ce marché avec un smartphone classique sous Android. Possible, selon vous ? Qu'en pensez-vous ?