Vous pourrez bientôt mettre à jour le Surface Dock depuis la Surface Pro X

Si vous utilisez la Surface Pro X dans le cadre de votre travail, peut-être que vous la branchez au Surface Dock pour profiter de ports supplémentaires. Malheureusement, impossible de mettre à jour le firmware de l’accessoire via la tablette pour l’instant. Cela va changer dans les semaines à venir.

Le Surface Dock de Microsoft est un accessoire sorti depuis la Surface Pro 4. Bien que quelque peu obsolète en raison de l’absence de ports HDMI (uniquement DisplayPort), il reste tout de même pratique puisqu’il permet d’ajouter des ports supplémentaires aux appareils de la gamme Surface (de la Go en passant par le Laptop, le Book ou encore les différentes Pro). Il compte notamment un port Ethernet Gigabit, une prise casque, 2 mini-DisplayPort et 4 ports USB 3.0.

A ce jour, vous pouvez brancher le Surface Dock à la Surface Pro X et profiter de ces ports supplémentaires. Cependant, impossible de mettre à jour le firmware de l’accessoire depuis la nouvelle tablette de Microsoft. En effet, en raison du processeur ARM, la mise à jour n’est pas possible et les utilisateurs qui tentent leur chance rencontrent le message suivant :

« Ce package d'installation n'est pas pris en charge par ce type de processeur. Contactez votre fournisseur de produits. »

Sur son blog technique , Microsoft a expliqué que cette possibilité serait bientôt offerte aux utilisateurs de la Surface Pro X et du Surface Dock.

« À la fin des travaux d'ingénierie supplémentaires requis pour permettre la mise à jour des composants basés sur le processeur ARM64, une nouvelle version de Microsoft Surface Dock Firmware Update sera publiée dans les semaines à venir. Dans l'intervalle, Surface Dock fonctionnera toujours avec Surface Pro X. »