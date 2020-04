Windows 10 : deux nouveautés cachées dans la dernière mise à jour Insider

Microsoft a publié la semaine dernière une mise à jour de Windows 10 à destination des Insiders. Parmi les nouveautés marquantes, on peut citer l’intégration de WSL dans l’explorateur de fichiers ou encore les recommandations du nettoyeur de stockage. La firme de Redond semble vouloir garder quelques surprises pour la suite puisque deux nouvelles fonctionnalités, non annoncées, ont également été découvertes dans la build 19603.

L’utilisateur Albacore sur Twitter a découvert deux nouveautés cachées dans la dernière mise à jour de Windows 10 déployée aux Insiders (build 19603) : un meilleur contrôle multimédia ainsi que des informations sur les mises à jour récentes de Windows 10.

Un meilleur contrôle multimédia

Microsoft semble travailler sur un nouveau contrôle multimédia qui apparaît lorsque vous cliquez sur l’icône haut-parleur de la barre des tâches ou en appuyant sur les boutons physiques volume + ou – sur votre PC ou Surface. Jusqu’à présent, la seule possibilité qui était offerte par ce biais était de modifier le volume.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, le contrôleur multimédia s’enrichit puisqu’il affiche désormais différentes informations sur le média écouté et des boutons de contrôle pour passer au titre suivant ou revenir au précédent. Sur Twitter, Brandon Leblanc de Microsoft a expliqué que cette fonctionnalité est cachée car elle fait actuellement partie d’une enquête de conception. La firme n’a pas encore décidé de l’implémenter pour le moment.

Plus d’informations sur les mises à jour de Windows 10

Une autre nouveauté a été repérée par Albacore et il faut cette fois-ci se rendre dans les Paramètres pour la découvrir. En effet, dans la section « Mise à jour et sécurité », un nouveau menu a pris place et est nommé « What’s New » (Quoi de neuf). En cliquant sur celui-ci, on retrouve des informations sur des fonctionnalités récentes ou à venir de Windows 10 et des astuces pour mieux maîtriser le système d'exploitation. Il est également possible de laisser un commentaire ou une suggestion sur des fonctionnalités éventuelles.