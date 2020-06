Windows 10 : faut-il nettoyer son PC après avoir installé la mise à jour de mai?

Si vous avez installé la mise à jour de mai 2020 de Windows 10, vous avez peut-être remarqué que l’espace disponible sur votre disque dur a quelque peu été réduit. Cela sera-t-il permanent ? Faut-il effectuer un nettoyage manuel pour retrouver ses précieux giga-octets ? Explications.

Microsoft a déployé il y a quelques jours sa nouvelle mise à jour majeure de Windows 10, également appelée version 2004 ou encore mise à jour de mai 2020. Son installation n’est pas automatique puisqu’il faut impérativement vous rendre dans Windows Update et cliquer sur le bouton de recherche de mise à jour afin de pouvoir la récupérer. Un lien de téléchargement apparaîtra ensuite en-dessous pour vous inviter à installer la mise à jour.





Pourquoi avez-vous moins d'espace disque disponible après avoir installé la mise à jour ?

Si l’installation de la mise à jour s’est bien déroulée, vous allez peut-être remarquer que l’espace disponible sur votre disque dur s’est considérablement réduit. Par exemple, à la place des 30 Go restants, il ne vous en reste plus que 15 Go. Rassurez-vous, c’est tout à fait normal, temporaire, et pour votre propre sécurité.

Lorsque vous installez une mise à jour de fonctionnalité de Windows 10, comme la version 2004, une copie de votre dossier C:\Windows est toujours effectuée afin de vous permettre de rétrograder vers l’ancienne version si un bug critique survenait. En vous rendant dans l’Explorateur de fichiers, vous remarquerez d’ailleurs un nouveau dossier dans votre disque C:\ intitulé Windows.old. Si vous êtes assez soucieux de l’espace disque disponible, vous voudrez donc probablement le supprimer pour regagner vos précieux giga-octets… Minute, papillon ! =)

Alors, faut-il nettoyer son PC ou ne rien faire ?

Sachez qu’une fois que le dossier Windows.old sera effacé, il ne vous sera plus possible de rétrograder vers la précédente version de Windows. Si un bug lié à la version 2004 de Windows 10 provoque un écran bleu aléatoirement sur votre PC, il vous faudra donc réparer voire réinstaller Windows, fouiller pour comprendre l'origine du problème ou attendre patiemment une mise à jour de Microsoft ou un nouveau driver. C’est pour cette raison qu’il vaut mieux attendre quelques jours pour s’assurer que tout fonctionne bien avant d’effacer ce dossier… ce que vous ne devez d’ailleurs pas faire manuellement puisque Microsoft a pensé à tout : 10 jours après l’installation d’une mise à jour de fonctionnalité de Windows 10, le dossier Windows.old sera automatiquement supprimé par le système.

Si vous souhaitez à tout prix récupérer immédiatement les 15 Go d’espace amputé à votre disque dur, il existe tout de même une solution que je vous expliquais d’ailleurs dans notre tutoriel pour savoir comment libérer de l’espace disque sur votre PC. Il suffit en effet d’utiliser l’assistant de stockage intégré à Windows 10 et de demander de supprimer la précédente version de Windows. Aucun redémarrage ne sera nécessaire et l’espace disque disponible sera immédiatement retrouvé après l’exécution du petit utilitaire !