KB5009543 pour Windows 10 : une nouvelle mise à jour est disponible !

Après Windows 11, place également à une autre mise à jour cette fois-ci destinée au précédent système d'exploitation. KB5009543 est en effet disponible dès maintenant sur Windows 10 et apporte de nombreuses petites améliorations et correctifs.

Nous sommes aujourd’hui le second mardi du mois, et comme vous le savez peut-être, il s’agit du « Patch Tuesday ». En ce jour particulier, Microsoft lâche de nouvelles mises à jour destinées à Windows. Si votre PC exécute l’une des trois versions actuellement supportées de Windows 10, vous pouvez désormais installer KB5009543. Cette nouvelle mise à jour cumulative apporte de nombreux correctifs liés, ou non, à la sécurité. Voyons cela en détails grâce au changelog publié par Microsoft.

KB5009543 pour Windows 10, quoi de neuf ?

Voici le journal de modifications publiés par Microsoft concernant cette nouvelle mise à jour. Pour rappel, la version 2004 de Windows 10 n’est plus supportée depuis le mois dernier. Cette mise à jour est donc uniquement proposée aux PC exécutant une version ultérieure, à savoir la version 20H2, 21H1 ou 21H2.

Résout un problème qui empêche les attributs Active Directory (AD) d'être écrits correctement lors d'une opération de modification LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) lorsque vous apportez plusieurs modifications d'attribut.

Résout un problème connu qui affecte les éditeurs de méthode d'entrée japonais (IME). Lorsque vous utilisez un IME japonais pour saisir du texte, le texte peut apparaître dans le désordre ou le curseur de texte peut se déplacer de manière inattendue dans les applications qui utilisent le jeu de caractères multi - octets (MBCS) . Ce problème affecte l'IME japonais Microsoft et les IME japonais tiers.

Met à jour la sécurité de votre système d'exploitation Windows.

Comment installer KB5009566 dès maintenant ?

Pour installer le premier Patch Tuesday de cette année pour Windows 10, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC (raccourci Windows + i). Sélectionnez ensuite le menu Mise à jour et sécurité puis cliquez sur le bouton correspondant pour rechercher une nouvelle mise à jour. Vous la verrez ensuite apparaître comme ceci : 2022-01 Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5009543). La mise à jour ne demandera que quelques minutes à s’installer et s’appliquera directement après le redémarrage de votre PC. Bon téléchargement !