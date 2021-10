Sortie de Windows 11, tout ce que vous devez savoir avant de l'installer !

A moins de vivre dans une caverne, vous devriez probablement savoir que Windows 11 sort ce 5 octobre (rassurez-vous, vous n’êtes pas seul si vous aimez les ours). Même si je sais que beaucoup d’utilisateurs qui nous lisent sont des Insiders qui testent déjà le nouveau système d’exploitation depuis un moment, j’avais envie de faire un petit article plutôt destiné aux néophytes dont fait partie tatie Jeannine, pas très à l'aise avec les PC. Le but : savoir à quoi s’attendre avant de cliquer sur le bouton « installer Windows 11 » et risquer de faire exploser son PC pendant la mise à jour vers Windows 11 !



Voici donc une petite session de question / réponses. N’hésitez pas d’ailleurs à poser les vôtres dans les commentaires ou à créer un nouveau sujet dans le forum si vous avez d’autres interrogations. =)

1. Quelles sont les nouveautés de Windows 11 ?

La première version de Windows 11 apportera un certain nombre d'améliorations. Pour l’instant, elles sont majoritairement esthétiques puisqu’on retrouve un nouveau menu démarrer, une barre des tâches remaniée, des widgets, de nouvelles animations, des fenêtres arrondies, un nouvel Explorateur de fichiers, de nouveaux Paramètres et une foule d’applications mises à jour.

Windows 11 apporte également d’autres fonctionnalités comme une amélioration de la prise en charge des écrans larges ou de plusieurs moniteurs, de meilleures performances, des mises à jour plus petites via Windows Update, l’auto HDR, etc. Bref, les nouveautés sont tout de même assez nombreuses même si le support des applications Android est décalé à 2022. Je vous renvoie vers cet article pour en apprendre davantage sur les nouveautés.

2. Quand vais-je pouvoir installer Windows 11 ?

Microsoft commencera à déployer la mise à jour ce 5 octobre 2021, probablement dans la soirée. Le déploiement de la mise à jour se fera par phases. C’est-à-dire que tout le monde ne se verra pas proposer la mise à jour en même temps. Cependant, une fois que son déploiement commencera (suivez les articles de MonWindows pour en être averti), vous devriez pouvoir récupérer la mise à jour dans la foulée après avoir cliqué sur le bouton « Rechercher les mises à jour » dans les Paramètres de mises à jour de Windows 10.

Si la mise à jour ne vous est pas proposée, c’est probablement que votre PC n’est pas compatible ou qu'elle n’a pas encore été déployée par Microsoft, tout simplement. Dans tous les cas, rien ne presse puisque vous n'êtes aucunement forcé d'installer la mise à jour le jour de sa sortie ! Aussi, même si Windows 11 est testé par les Insiders depuis trois mois, des bugs inconnus peuvent toujours surgir et mener à mal votre PC (et votre moral !). En temporisant un peu, dites-vous que vous n'essuierez pas les plâtres ! =)





3. Vais-je pouvoir installer la mise à jour sur mon PC ?

Avec Windows 11, Microsoft a considérablement durci les exigences matérielles requises pour pouvoir installer la mise à niveau sur son PC. En quelques mots, il faut notamment que le PC embarque un processeur récent et soit doté d’une puce TPM 2.0 afin d'être mieux protégé. Pour le vérifier, Microsoft a sorti un petit outil à télécharger qui vous indiquera si votre PC est compatible avec Windows 11. Je vous renvoie vers cet article pour en savoir plus sur ce sujet.

Si votre PC sous Windows 10 est compatible, bonne nouvelle puisque vous pourrez simplement le mettre à niveau gratuitement via les Paramètres comme expliqué ci-dessus. N’oubliez pas tout de même qu’une telle mise à niveau comporte des risques. Si une coupe de courant se produit lors de l’installation de Windows 11, ou que des fichiers corrompus empêchent l’installation, vous risquez de vous retrouver avec un PC qui ne veut plus démarrer ou qui affiche un écran bleu. Je vous renvoie vers notre tutoriel pour réparer Windows si vous êtes malchanceux. Dans tous les cas, pensez bien à sauvegarder toutes les données importantes avant de vous lancer !

4. Mon PC sous Windows 10 sera-t-il encore supporté longtemps par Microsoft ?

Rassurez-vous, votre PC incompatible a encore de beaux jours devant lui puisque Windows 10 sera supporté par Microsoft jusqu’à octobre 2025. Même si vous ne pouvez pas installer la mise à niveau vers Windows 11, vous pourrez donc profiter de mises à jour de sécurité mensuelles pendant encore quatre ans. Cependant, il ne faudra plus espérer de grosses nouveautés à venir puisque Microsoft concentrera forcément ses efforts sur son nouveau système d’exploitation. J’explique cela plus largement dans cet article.

5. Puis-je forcer l’installation sur un PC non compatible ?

Oui, il est possible de forcer l’installation de Windows 11. Le PC avec lequel je vous écris est d’ailleurs doté d’un processeur Intel de sixième génération, donc normalement incompatible. Pourtant, Windows 11 fonctionne parfaitement sur mon ordinateur. Comment ai-je fait pour installer Windows 11 malgré cette incompatibilité ? J’ai tout simplement rejoint le programme Windows Insider car j'en faisais déjà partie avant le mois de juin (il s'agit d'une exigence de Microsoft).

Il existe bien entendu d’autres techniques pour forcer l'installation comme télécharger un fichier ISO et l’installer sur son PC. Je parle davantage de ces méthodes de « forcing » dans cet article. Cependant, si vous décidez de le faire, prenez garde car vous courez un risque important : le fait de ne plus pouvoir recevoir de mises à jour de Windows 11… enfin, c’est ce que veut nous faire croire Microsoft mais je vous conseille de jouer la prudence, d'autant plus si votre PC est votre outil de travail !