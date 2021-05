Windows 10 : le nouveau design Sun Valley apparaît dans une Build Insider !

La mise à jour 21H2, nom de code Sun Valley, est sans doute la mise à jour la plus attendue par les utilisateurs de Windows 10 depuis sa première version. En plus d'apporter un peu d'ordre avec un bon ménage et de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour va également apporter une refonte graphique. De nouveaux éléments ont été découverts dans une build Insider.

Le nouveau design à bords ronds apparaît dans les dernières Build Insider

Une nouvelle fois, le design Sun Valley apparaît. Mais cette fois, ce n'est pas une erreur de Microsoft, mais bien l'intégration dans une Build Insider. Effectivement, un développeur appelé Dan a activé le nouveau design. Je vous passe les détails, mais en activant un Flag expérimental "JumpListRestyledAcrylic" via Visual Studio, il a pu activer un aperçu des menus contextuels à bords arrondis. Comme je vous l'ai dit, sans cette manipulation le menu n'apparait pas. On remarque autour du menu un cadre transparent. C'est dû à la précocité de l'intégration, ce ne sera probablement pas visible dans la version finale.

Hormis les bords ronds, le menu est maintenant détaché de la barre des tâches, et l'effet de transparence est bien présent. Visuellement, c'est très beau, mais comme la soulevé CapitanXeon, un utilisateur sur Twitter, ce détachement de la barre des tâches pourrait avoir un côté déroutant pour certains utilisateurs. Effectivement, le fait que le menu n'ait aucun lien avec l'élément parent pourrait être perçu comme une erreur de manipulation.

Comme on peut le voir ci-dessus, le développeur a aussi pu activer un nouveau design, mais ici dans le centre de notification. Cette fois, le design ressemble plus à ce qui est déjà disponible dans Windows 10 X. Il s'agit du premier ajout de ce nouveau design à une Build Insider, Microsoft semble donc commencer à l'implémenter avant une probable présentation officielle à la Build 2021. Je vous laisse prendre connaissance de ces trouvailles directement avec le Tweet d'origine.

A part of Sun Valley in ShellExperienceHost? Toggled JumpListRestyledAcrylic visibility to be visible and collapsed JumpListAcrylic and SystemItemsAcrylic border. pic.twitter.com/rFkzShSx8Q

— Dan (@TheXamlGuy) April 22, 2021



Que pensez-vous de ce design détaché de la barre des tâches ?