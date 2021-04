Windows 10, version 21H1 : la mise à jour de mai est annoncée. Quoi de neuf ?

Microsoft a confirmé sur son blog officiel que la prochaine mise à jour de fonctionnalité de Windows 10 était prête. La version 21H1 qui sera donc la mise à jour de mai de Windows 10 sera déployée dans les jours ou les semaines qui viennent.

En attendant la mise à jour de fonctionnalité majeure de Windows 10 (version 21H2) qui aura lieu à l’automne, Microsoft va publier une mise à jour intermédiaire ce printemps. Connue jusqu’à présent sous le nom « version 21H1 », on pourra désormais l’appeler la « mise à jour de mai 2021 de Windows 10 ». Elle se basera sur la build 19043.928 déployée auprès des Insiders. Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour de fonctionnalité, il s’agira d’une mise à jour mineure. C’est d’ailleurs la plus petite mise à jour de fonctionnalité qu’aura connu Windows 10 à ce jour. Elle sera déployée en tant que mise à jour cumulative comme c’était d’ailleurs déjà le cas pour la version 20H2 de Windows 10.

Quoi de neuf avec la version 21H1 ?

Comme je vous l’indiquais, cette version 21H1 de Windows 10 est très maigre en nouvelles fonctionnalités. Les nouveautés qui y sont intégrées se comptent sur les doigts d’une main voire sur un seul doigt si on tient compte uniquement des améliorations visibles et disponibles chez nous. En effet, la seule réelle nouveauté concerne Windows Hello, l’outil de reconnaissance biométrique qui permet notamment de déverrouiller automatiquement votre PC. Si vous possédez un ordinateur portable doté d’une webcam intégrée, il sera désormais possible de sélectionner une caméra externe comme par défaut sur Windows Hello si vous en avez connecté une. Cela est utile si, par exemple, la caméra principale est défaillante ou de mauvaise qualité, mais avouons que peu d’utilisateurs en auront probablement l’utilité. L’autre nouveauté concerne les utilisateurs majoritairement anglophones qui pourront profiter du widget Actualités + Météo dans la barre des tâches.

Pour le reste, la mise à jour contient également des améliorations de performances pour certains services utilisés par les entreprises. Windows Defender Application Guard obtient une optimisation des heures de scénario d’ouverture des documents et le service de stratégie de groupe Windows voit ses performances améliorées dans le cadre de scénarios de travail à distance. La version 21H1 contient également une liste de correctifs et probablement des bugs connus et inconnus.

Quand sera déployée la version 21H1 ?

Microsoft annonçait en février dernier un déploiement de la mise à jour au premier semestre 2021. Au vu du nom de la mise à jour, elle débarquera forcément au mois de mai sauf exception. Comme toujours, le déploiement sera progressif et tout le monde ne sera donc pas servi au même moment. Microsoft fonctionne de cette façon pour pouvoir bloquer la mise à jour si des bugs majeurs de dernière minute sont détectés. Si vous êtes impatient de tester cette mise à jour, ce dont je doute, il vous suffit d’attendre un petit mois maximum ou basculer vers le programme Insider en Canal Beta ou Release Preview. Pour les nouveautés intéressantes, il faudra attendre la version 21H2 de Windows 10 qui sera publiée cet automne.