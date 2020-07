Windows 10 : "les paramètres de votre PC ne sont pas encore pris en charge"

Alors que la version 2004 de Windows 10 est disponible depuis le mois de mai, certains utilisateurs éprouvent encore des difficultés à installer la mise à jour. Au menu aujourd’hui : un message d’erreur indiquant que le PC ne peut pas être mise à niveau en raison d’un paramètre non pris en charge.

On savait que Microsoft avait bloqué la mise à jour de fonctionnalité vers la version 2004 de Windows 10 sur certains PC, notamment sur ses propres appareils Surface, en raison d’un problème d’incompatibilité. Le bug, lié à a la fonctionnalité « Always Connected », a rapidement été identifié et la mise à jour a pu être débloquée en ce début du mois de juillet. Cependant, une petite partie d’utilisateurs ne parviennent toujours pas à l’installer. Voici l’erreur rencontrée :

« Les paramètres de votre PC ne sont pas encore pris en charge sur cette version de Windows 10. Microsoft s'efforce de prendre en charge vos paramètres bientôt. Aucune action n'est nécessaire. Windows Update proposera automatiquement cette version de Windows 10 lorsque ces paramètres seront pris en charge. »

Deux pistes pour contourner cette erreur

Un ingénieur de Microsoft a confirmé le problème et une solution de contournement est disponible en attendant un correctif officiel. Celle-ci passe par la désactivation d’un Paramètre de Windows Defender. En effet, après avoir désactivé l’isolation du noyau dans les Paramètres de votre PC, la situation se débloque chez bon nombre d’utilisateurs qui rencontraient ce souci.

Si vous en faites partie, il suffit de vous rendre dans : Paramètres (Windows + i) / Mise à jour et sécurité / Sécurité Windows. Une fois le centre de sécurité ouvert, rendez-vous dans Sécurité des appareils et cliquez ensuite sur le lien « Détails de l’isolation du noyau ». Désactivez ensuite l’option « Intégrité de la mémoire » le temps d’installer la mise à jour.

D’autres utilisateurs ont également réussi à installer la mise à jour en… désactivant la connexion internet. En effet, pour une raison qui m’échappe, la mise à jour s’installe sans encombre en étant hors ligne. Si vous n'aviez pas encore pu installer la version 2004 de Windows 10, voilà donc deux pistes à envisager. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous rencontrez encore des erreurs lors de l'installation.