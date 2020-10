Windows 10X : le nouveau système pour PC serait déjà prêt en décembre !

Initialement prévu pour les appareils à double écran, Windows 10X sera finalement destiné aux PC dits classiques. Selon plusieurs rumeurs, ce nouveau système pourrait être finalisé d’ici décembre. Faut-il espérer l’installer sur son PC en tant que mise à jour dans le courant de l’année prochaine. Certainement pas ! Voyons ce que signifie l’arrivée supposée de cette version RTM.

Windows 10X, bientôt sur votre PC ? Non !

Microsoft a annoncé en octobre 2019 Windows 10X, son tout nouveau système d’exploitation. Initialement destiné aux appareils à double écran, il débarquera finalement en premier lieu sur les PC dits classiques. Windows 10X remplacera-t-il pour autant Windows 10 sur votre PC grâce à une énorme mise à jour ? Il y a très peu de chance que cela soit le cas, et je vous propose de lire cet article si vous voulez comprendre pourquoi.

Windows 10X est un système modulaire. En clair, il pourra facilement s’adapter à plusieurs types d’appareil (PC classiques, appareils à double écran, écrans de très grandes taille,…) et pourra être allégé en fonction. Il s’agit donc d’un système beaucoup plus moderne, et surtout plus évolutif que Windows 10 afin de permettre à Microsoft d’être beaucoup plus réactif aux évolutions du marché.



La RTM de Windows 10X finalisée en décembre ?

Selon le site Windows Latest, Microsoft serait actuellement occupé à finaliser Windows 10X. La première version RTM destinée aux constructeurs OEM pourrait ainsi déjà débarquer dans le courant du mois de décembre. Les premiers appareils embarquant Windows 10X pourraient quant à eux arriver dès le printemps 2021. On peut imaginer qu’il s’agira de PC bon marché, destinés principalement au secteur de l’éducation afin de concurrencer Chrome OS.





Les applications « bureau » non supportées à son lancement !

Alors qu’on s’attendait à une prise en charge des applications bureau « Win32 » grâce à l’aide de la technologie de virtualisation « VAIL », celle-ci ne ferait pas partie des fonctionnalités de Windows 10X à son lancement. Concrètement, il serait donc impossible de faire tourner un logiciel « bureau » sur Windows 10X dans un premier temps. Seules les applications UWP et les PWA seraient supportées.

Si cette information se confirme, c’est une très mauvaise nouvelle pour le système d’exploitation et certains imaginent déjà à un reboot de Windows RT dont le principal défaut était son incompatibilité avec de nombreux logiciels. Fort heureusement, Microsoft ne compte visiblement pas faire les mêmes erreurs puisqu’une version améliorée de Windows 10X serait au programme et pourrait débarquer en 2022 en même temps que le Surface Neo, un appareil pliable à double écran se rapprochant plus du format tablette que smartphone. L'ajout du support des applications Win32 se ferait ainsi par le biais de cette mise à jour. Affaire à suivre…