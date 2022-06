Windows 11 : 35 applications seront préinstallées avec la version 22H2

A chaque version de Windows, Microsoft retire, renomme ou ajoute des applications natives. Avec la version 22H2 de Windows 11, ces applications préinstallées devraient être au nombre de 35.

La première mise à jour majeure de Windows 11 est en cours de finalisation. Les équipes de Microsoft testent depuis plusieurs mois auprès des Insiders les nouveautés que composeront cette prochaine version, baptisée 22H2. A ce stade, il semble que la build 22621 disponible deux semaines pour les Insiders sera candidate à la version RTM. Concrètement, Microsoft utilisera cette version pour la déployer auprès du grand public par la suite. La mise à jour publique est prévue pour le second semestre, peut-être même déjà cet été. On espère que Microsoft détaillera prochainement le calendrier de sortie de sa prochaine mise à jour.

Le site Deskmodder a comptabilisé le nombre d’applications présentes dans cette fameuse build 22621 et ont constaté qu’elle contient plus d’une trentaine d’applications préinstallées. Ainsi, lorsque vous exécuterez la version 22H2 sur votre PC, Microsoft aura déjà installé 35 applications, à l’exception d’Edge, PowerShell, le module linguistique ou encore l’environnement d’exécution C++. Parmi les changements, on peut noter l'ajout de l'éditeur vidéo Clipchamp, ou encore Media Player qui remplace Groove Music.

Si certaines de ces applications vous dérangent, il reste possible de désinstaller la plupart en passant simplement par les Paramètres du PC > Applications > Applications et fonctionnalités. Un clic droit sur l’application à supprimer laissera apparaître l’option « Désinstaller ». Certaines applications comme le Microsoft Store ne pourront en revanche pas être supprimées sans nécessiter des manipulations plus complexes, ce qui reste assez déconseillé puisque cela peut amener des problèmes de compatibilité ou stabilité.