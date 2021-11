Windows 11 sera plus rapide qu'aujourd'hui en 2022

Microsoft semble bien au courant des problèmes de rapidité de Windows 11. La firme va concentrer ses efforts sur l’amélioration des performances et de la fiabilité de son système d’exploitation dès l’année prochaine.

Windows 11 apporte un fonctionnement bien différent de Windows 10 en termes d’interface puisque celle-ci est désormais séparée des fichiers système. Même si cela permet une meilleure modularité et plus d’évolutivité, le revers de la médaille concerne la perte de performances. En effet, beaucoup d’utilisateurs se plaignent de temps de chargement plus long sur Windows 11 qu’avec l’ancien système d’exploitation. J’en fais partie et voici quelques exemples qui nuisent à mon expérience d’utilisation au quotidien :

Le menu contextuel qui peut mettre jusqu’à 1 seconde à s’ouvrir, même sur une machine performante, alors que son ouverture était instantanée sur Windows 10 ;

L’ouverture des dossiers via l’Explorateur de fichiers qui est bien plus lente alors qu’en plein écran (appuyez sur la touche F11 dans un dossier), l’affichage est extrêmement rapide et l’ouverture redevient presque instantanée.

Améliorer les performances de Windows 11 semble une priorité pour Microsoft

Microsoft a déjà publié des mises à jour pour atténuer les problèmes de performances mais les correctifs ne sont pas suffisants pour retrouver la rapidité de l’ancien système d’exploitation. La firme promet des améliorations en 2022 comme elle l’a expliqué dans un fil de discussion sur Reddit :

« Les performances seront un domaine d'intérêt pour nous en 2022. Une grande partie de cet accent ira aux performances de démarrage/lancement ; en termes de rendu des éléments d'interface utilisateur à l'écran (une fois le framework chargé), nous avons testé l'évolutivité de faire des choses comme mettre 10 000 boutons sur l'écran, etc. La plupart des éléments d'interface utilisateur sont déjà rendus assez rapidement, mais ce serait Il est bon de comprendre s'il existe des problèmes spécifiques de mise à l'échelle/de lenteur des éléments d'interface utilisateur que vous rencontrez et nous pourrions examiner ce scénario spécifique. »

Aucun timing n'a été donné, et on imagine que les mises à jour cumulatives ne permettront pas de résoudre ce type de problèmes. On espère donc voir ces améliorations débarquer avec la prochaine mise à jour de fonctionnalité de Windows 11, prévue à l’automne 2022. En attendant, il faudra prendre son mal en patience !