Windows 11 : de nombreuses nouveautés dans la build 22518 pour les Insiders

Une nouvelle mise à jour importante de Windows 11 est désormais disponible pour les Insiders. Numérotée 22518, cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations dans l’Explorateur, la barre des tâches, l’arrière-plan du bureau et apporte la commande vocale.

Après une mise à jour assez maigre en fonctionnalités la semaine dernière, place aujourd’hui à une nouvelle préversion de Windows 11 avec plusieurs nouveautés. Si vous êtes Insider dans le canal de développement, vous pouvez la télécharger dès à présent sous le numéro de build 22518. Faisons le tour des nouveautés.

La collection « Spotlight » pour l’arrière-plan du bureau

Vous en avez marre de toujours voir le même fond d’écran sur votre bureau et aimeriez qu’il change tous les jours, voire plusieurs fois par jour ? Bienvenue à la collection Spotlight. Grâce à elle, vous obtiendrez chaque jour de belles nouvelles images de bureau du monde entier et des faits amusants sur chaque image. Voici comment vous pouvez essayer la collection Spotlight :

Faites un clic droit sur votre bureau et choisissez "Personnaliser".

Sur la page des paramètres de personnalisation, choisissez « Arrière-plan ».

Dans la liste déroulante "Personnaliser votre arrière-plan", sélectionnez "Collection Spotlight".

Après avoir activé la collection Spotlight, vous verrez une image de Whitehaven Beach en Australie sur votre bureau ainsi que l'icône Spotlight. Si vous passez la souris sur l'icône Spotlight, vous pouvez en savoir plus sur chaque image. Un clic droit sur l'icône Spotlight sur le bureau ouvre un menu contextuel dans lequel vous pouvez passer à une autre image d'arrière-plan. Double-cliquer sur l'icône Spotlight lance la page de destination où vous pouvez en savoir plus sur les images de la collection Spotlight que vous avez vues tout au long de la journée.



Mise à jour des Widgets sur la barre des tâches

Une autre nouveauté intéressante présente dans cette build 22518 concerne les Widgets. En effet, sur le côté gauche de la barre des tâches, vous pourrez désormais avoir un aperçu des prévisions météo à la place de la simple icône qui ouvre les Widgets. Notez que cette nouveauté n’est pas disponible pour tous les Insiders à l’heure où j’écris ces lignes.

Contrôler son PC par la voix

Non, Microsoft n’annonce pas le retour de Cortana sur Windows 11. En revanche, la firme présente « Voice Access », une nouvelle fonctionnalité de commande vocale permettant de contrôler facilement son PC par la voix. Elle s’adresse notamment aux personnes à mobilité réduite mais elle est également utile pour écrire du texte simplement grâce à la voix. Elle contient déjà une multitude de commandes que je vous invite à découvrir en intégralité sur le blog Insider. Cependant, seule l’anglais (US) est pour l’instant pris en charge.

Autres changements et améliorations

De nombreuses autres améliorations et correctifs sont disponibles dans cette nouvelle préversion de Windows 11. Par exemple, la fiabilité et les performances globales du sélecteur pour les méthodes d’entrée ont été améliorées, le menu contextuel de l’Explorateur de fichiers affiche des options de niveau supérieur pour installer les fichiers .inf, les polices, les certificats, etc. Explorer.exe ne plante plus lorsque vous avez épinglé un site à la barre des tâches,… Une nouvelle fois, je vous renvoie sur le billet officiel pour parcourir les correctifs et améliorations mineures.