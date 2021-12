Windows 11 : amélioration du Menu Démarrer et plus (build 22509 - Insider)

Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 11 pour les Insiders. Disponible dans le canal de développement, elle porte le numéro de build 22509 et apporte plusieurs nouveautés : nouvelle option dans le Menu Démarrer, meilleure prise en charge de multiples moniteurs, amélioration des notifications… faisons le tour !

Cela fait déjà deux semaines que Microsoft n’a pas publié de nouvelle mise à jour pour les Insiders puisque la dernière build, numérotée 22504, date déjà du 18 novembre. Si vous pensez que Microsoft commence déjà à délaisser Windows 11, rassurez-vous ! La semaine dernière était un peu particulière puisque Thanksgiving y est fêté Outre-Atlantique, suivi le lendemain par le Black Friday. Microsoft avait donc préféré ne pas publier de mise à jour à destination des Insiders durant cette semaine.

Les nouveautés de la build 22509

Aujourd’hui, place à la build 22509 que vous pouvez télécharger dès maintenant si vous avez configuré la réception des mises à jour Insider dans le canal Dev. Cette nouvelle version apporte d’ailleurs des changements assez intéressants.



Tout d’abord, le Menu Démarrer profite d’une nouvelle option permettant d’afficher plus ou moins d’épingles ou de recommandations. Pour modifier le nombre d’éléments affichés, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur Démarrer pour accéder rapidement aux paramètres de démarrage et choisir l'option de mise en page "Plus d'épingles" ou "Plus de recommandations" pour afficher une rangée supplémentaire d'épingles ou de recommandations, respectivement.

Ensuite, Microsoft a apporté une petite modification assez pratique pour ceux qui ont branché un écran secondaire à leur PC. Lorsqu'un moniteur secondaire est connecté, votre horloge et votre date seront désormais également affichées sur les barres des tâches du ou des moniteurs secondaires pour une meilleure visibilité. Notez que cette modification n’est pas encore disponible auprès de tous les Insiders qui ont téléchargé la build 22509, tout comme celle que je partage au paragraphe suivant.



La gestion des notifications a également été retravaillée. Pour les applications qui envoient des notifications pour les appels, les rappels ou les alarmes qui exploitent les notifications Windows dans le système d'exploitation, 3 notifications de haute priorité seront désormais affichées comme empilées et affichées en même temps. Cela signifie qu'à tout moment, vous pouvez voir jusqu'à 4 notifications en même temps : 3 notifications de haute priorité et une notification de priorité normale.

Microsoft poursuit également ses efforts pour déplacer l’intégralité des options du panneau de configuration vers les Paramètres. Dans cette nouvelle build, les paramètres de partage avancés (tels que la découverte de réseau, le partage de fichiers et d'imprimantes et le partage de dossiers publics) ont été déplacés vers une nouvelle page dans l'application Paramètres sous Paramètres réseau avancés. De plus, les paramètres affichent désormais davantage d’informations sur les imprimantes et les scanners.

D’autres petites améliorations et correctifs sont également disponibles avec cette build 22509. Microsoft annonce par exemple une navigation plus facile sur son navigateur Edge avec le narrateur. Je vous renvoie vers le blog Insider si vous souhaitez parcourir les améliorations et correctifs en intégralité.