Un Explorateur de Fichiers avec onglets à tester absolument sur Windows

Vous aimeriez naviguer par onglets comme sur Chrome ou Edge, mais pour parcourir vos fichiers et photos ? J'ai peut-être une solution pour vous : Files, une Explorateur de Fichiers alternatif vachement bien foutu !

Avec l’arrivée de Windows 11, beaucoup d’utilisateurs espéraient obtenir la navigation par onglets dans l’Explorateur de Fichiers. Malheureusement, même si des projets étaient en cours du côté de Microsoft, rien de concret n’est arrivé. L’Explorateur de Fichiers a bien eu droit à une refonte esthétique sur Windows 11, mais la navigation par onglets n’était pas au programme. Et pourquoi ne pas tester l’application « Files » qui débarque dans sa seconde version avec le plein de nouveautés dont cette fameuse fonctionnalité.

Un Explorateur de Fichiers alternatif tout bonnement génial !

Files est un gestionnaire de fichiers disponible depuis plusieurs années sur Windows. Complètement Open Source, il a eu droit récemment à une belle refonte pour la sortie de Windows 11. Files en version 2.0 exploite les dernières fonctionnalités et API de Windows et apporte ainsi de nombreuses améliorations au sein de son interface : nouveau menu contextuel, amélioration de la recherche, nouvelle vue en colonnes, thèmes personnalisés, possibilité d’ajouter des serveurs FTP ou encore les balises comme sur MacOS…

Ce que je préfère le plus, c’est forcément la navigation par onglets qui était une fonctionnalité que j’aurais vraiment vu voir débarquer dans l’Explorateur de Fichiers de Windows 11. Dans Files V2, elle est diablement efficace et permet à mon sens de bien mieux s’organiser qu’avec des fenêtres multiples. Files v2 montre également des performances particulièrement impressionnantes et je le trouve pratiquement aussi rapide que l’Explorateur de Fichiers natif.

Bref, Files est une très belle découverte. Si l’envie vous prend également de le tester, vous pouvez télécharger cet Explorateur alternatif gratuitement sur le Microsoft Store. Il est disponible autant pour Windows 10 que pour Windows 11.