Windows 11 : gérer son compte Microsoft pourra se faire depuis les Paramètres

Gérer son compte Microsoft depuis son PC sera beaucoup plus facile à l’avenir. La firme va en effet intégrer une nouvelle section dans les Paramètres de Windows 11 afin de pouvoir gérer plus facilement son compte Microsoft et ses abonnements.

Microsoft est occupé à déployer la build 22489 de Windows 11 auprès des Insiders. Cette nouvelle version disponible dans le canal Dev uniquement apporte la gestion du compte Microsoft (MSA) directement dans les Paramètres. Ainsi, grâce à un nouveau Menu repris dans les Paramètres « Votre compte Microsoft », il sera possible d’avoir un aperçu des différents abonnements souscrits chez la firme (Microsoft 365 par exemple), avec la possibilité de les gérer. Des liens pour accéder plus facilement à Microsoft Rewards ou aux informations de paiement sont également affichés.

De nombreux autres correctifs et améliorations

La build 22489 arrive également avec plusieurs autres améliorations et changements mineurs que Microsoft a détaillé ci-dessous :

Nous avons ajouté la prise en charge de la découverte des résolveurs désignés qui permet à Windows de découvrir la configuration DNS cryptée à partir d'un résolveur DNS connu uniquement par son adresse IP.

Pour améliorer la cohérence, nous mettons à jour le nom de l'application Connect pour qu'il soit désormais « Affichage sans fil ». Cette application est une fonctionnalité à la demande (FOD) et peut être activée en accédant à Paramètres > Applications > Fonctionnalités facultatives > Ajouter une fonctionnalité facultative.

Nous divisons "Applications et fonctionnalités" dans Paramètres en deux pages sous Applications, "Applications installées" et "Paramètres avancés de l'application".

Au cas où vous l'auriez manqué la semaine dernière, juste un rappel que Windows Sandbox fonctionne désormais sur les PC ARM64 !

Enfin, de nombreux correctifs sont également présents dans cette nouvelle préversion de Windows 11 pour notamment résoudre des problèmes de plantage d’explorer.exe, améliorer les performances de lancement du Menu contextuel dans l’Explorateur de fichiers, résoudre des problèmes d’installation de jeux Xbox Game Pass avec l’erreur 0x00000001, etc. Je vous renvoie ici sur le blog Insider pour découvrir ces correctifs en détails.