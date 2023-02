Windows 11 : la build 25300 débarque avec plusieurs nouveautés

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 11 pour les Insiders. La build 25300, disponible dans le canal Dev apporte plusieurs nouveautés dont la prise en charge du français pour les sous-titres en direct. La mise à jour apporte également des améliorations lors du positionnement des fenêtres, la saisie vocale, les Paramètres et WSL. Voici le changelog partagé par Microsoft au sujet de cette nouvelle build.

Quoi de neuf

Présentation des sous-titres en direct dans plus de langues

Les sous-titres en direct aident tout le monde et les personnes sourdes ou malentendantes à lire les sous-titres en direct dans leur langue maternelle. La première version des sous-titres en direct dans la mise à jour Windows 11 2022 fournissait des sous-titres en anglais, en mettant l'accent sur l'anglais (États-Unis). Dans cette version, les sous-titres en direct ont également la possibilité de fournir des sous-titres en chinois (simplifié et traditionnel), français, allemand, italien, japonais, portugais (Brésil), espagnol et autres dialectes anglais. Nous ajouterons d'autres langues dès qu'elles seront disponibles.

Sous-titres en direct en japonais.

Pour commencer, les sous-titres en direct peuvent être activés avec le raccourci clavier WIN + Ctrl + L , ou à partir du menu déroulant d'accessibilité des paramètres rapides via Paramètres rapides. Lorsqu'ils sont activés pour la première fois, les sous-titres en direct invitent à télécharger la prise en charge de la reconnaissance vocale requise pour activer le sous-titrage sur l'appareil. Si la prise en charge de la reconnaissance vocale n'est pas disponible dans votre langue Windows préférée ou si vous souhaitez une prise en charge dans d'autres langues, vous pourrez télécharger la prise en charge de la reconnaissance vocale pour les sous-titres en direct sous Paramètres > Heure et langue > Langue et région.

Modifications et améliorations

[Mises en page instantanées]

Nous testons différents traitements pour les mises en page instantanées avec Windows Insiders dans le Dev Channel. Nous étudions des moyens d'améliorer la découverte et l'utilisation des mises en page instantanées, telles que la réduction du temps de survol requis pour appeler le menu déroulant lorsque vous passez la souris sur le bouton maximum/restaurer dans la barre de titre d'une application. En plus de quelques autres ajustements, vous remarquerez que certains traitements ajouteront également l'icône de la fenêtre de l'application dans laquelle vous travaillez et ajouteront un titre descriptif. Si vous voyez l'un de ces traitements, donnez-nous votre avis sur ce que vous en pensez. Pour rappel , il est normal que nous testions différents concepts dans le Dev Channel pour avoir des retours.

Exemple de traitement de mise en page instantané que nous essayons avec Windows Insiders dans le canal de développement.

[Saisie vocale]

La modification des paramètres de synchronisation de la saisie vocale, de la ponctuation automatique et du lanceur de saisie vocale sur tous les appareils connectés à l'aide du même compte Microsoft qui a commencé à être déployé avec la Build 25227 est désormais disponible pour tous les initiés Windows dans le canal de développement. Vous pouvez basculer cette fonctionnalité via Paramètres > Comptes > Sauvegarde Windows > Mémoriser mes préférences > Accessibilité Cela ne fonctionne actuellement qu'avec les comptes Microsoft aujourd'hui avec le support AAD à venir plus tard.

[Paramètres]

Paramètres mis à jour > Applications > Démarrage pour faciliter l'accès à plus d'informations sur les applications répertoriées.

Cliquez avec le bouton droit sur une application Win32 dans Démarrer ou recherchez l'application et choisissez "Désinstaller" pour accéder aux paramètres pour désinstaller l'application.

[WSL]

Amélioration de l'expérience de mise à niveau vers la nouvelle application Windows Subsystem for Linux Store (mentionnée dans la Build 25272 ), de sorte qu'elle invite désormais à l'installation si wsl.exe est appelé.

Correctifs

[Général]

Nous avons corrigé le problème sous-jacent lié à combase.dll, provoquant des plantages avec plusieurs applications utilisant les API GetKnownFolder après la mise à niveau vers la Build 25290, y compris le Bloc-notes et le Terminal Windows pour les utilisateurs IME. On pense également que ce problème est à l'origine du fait que certains initiés ont constaté que certaines actions dans l'explorateur de fichiers prenaient quelques minutes pour être exécutées dans ces versions.

Nous avons résolu le problème causant des problèmes de rendu et des difficultés lors de l'utilisation de l'environnement de récupération Windows (WinRE).

Correction d'un problème où certains utilisateurs rencontraient des problèmes d'authentification sur les sites Web d'entreprise nécessitant une authentification intégrée à Windows.

[Barre des tâches et barre d'état système]

La possibilité d'afficher les secondes dans l'horloge sur la barre d'état système, introduite pour la première fois avec la Build 25247 , devrait revenir après la mise à jour vers la Build 25300 si elle avait disparu pour vous après la mise à jour vers la Build 25295 la semaine dernière.

Correction d'un problème qui provoquait la coupure de la barre des tâches après les changements de résolution.

Nous avons corrigé un problème où le survol des icônes d'application dans la barre des tâches pouvait changer le focus de la fenêtre de manière inattendue.

[Widgets]

Suite à la résolution du problème entraînant le désépinglage des widgets tiers lors de la connexion avec un compte Microsoft sur plusieurs appareils Windows 11, la mise à jour la plus récente des widgets dans le canal de développement détachera les widgets tiers. Les initiés devront retourner à leur tableau de widgets et ré-épingler ces widgets à nouveau. Si vous voyez toujours des problèmes où les widgets sont retirés de manière inattendue, veuillez envoyer vos commentaires.

Le lien pour "Trouver plus de widgets" dans le sélecteur de widgets n'est actuellement plus cassé et pointera vers la collection Store ici .

[Saisir]

Nous commençons à déployer un correctif pour un problème où la fenêtre du candidat IME et la barre d'outils IME n'étaient parfois pas affichées ou recadrées.

[Explorateur de fichiers]

Le glisser-déposer de fichiers et de dossiers entre les onglets devrait fonctionner à nouveau.

[Gestionnaire des tâches]

Les noms de processus saisis dans la zone de recherche ne devraient plus être corrigés de manière inattendue.

Correction de quelques problèmes avec la façon dont Narrator lisait le contenu dans le Gestionnaire des tâches.

Correction d'un problème où les listes déroulantes dans les paramètres pouvaient ne pas correspondre au thème actuellement sélectionné.

Lorsque vous utilisez la recherche sur la page Historique des applications, les résultats ne devraient plus disparaître soudainement.

Si vous ouvrez la liste déroulante de la page de démarrage par défaut dans les paramètres, cliquez sur la fenêtre du gestionnaire de tâches pour faire disparaître la liste déroulante maintenant.

Faire glisser la fenêtre à l'aide de la zone de recherche devrait maintenant fonctionner (comme les autres zones de la barre de titre).

Correction d'un problème où la fin des processus dans l'onglet Détails n'affichait pas de boîte de dialogue de confirmation.

L'augmentation de la mise à l'échelle du texte ne devrait plus entraîner l'apparition d'un bouton "voir plus" sans contenu.

Si vous effectuez une recherche, puis appuyez sur la flèche vers le bas, le focus du clavier devrait maintenant passer de la zone de recherche aux résultats.

Si vous avez activé un thème de contraste et que vous sélectionnez l'une des lignes de la page Processus, cette ligne doit maintenant indiquer qu'elle est sélectionnée.

Correction d'un problème où la mise au point pouvait ne pas être correctement définie pour la recherche, ce qui empêchait le narrateur de dire que la mise au point était sur la zone de recherche.

[Autre]