Windows 11 est déjà installé sur plus de 100 millions de PC, et vous ?

Si l’on en croit AdDuplex, il semblerait bien que l’adoption de Windows 11 va bon train. En effet, la régie de publicité vient de partager les dernières statistiques sur les parts de marché de Windows, et devinez quoi : près de 9% des utilisateurs de Windows 10 auraient déjà installé sur leur PC le nouveau système d’exploitation en cette fin novembre (ou ont acheté un PC qui l'embarque).

Comme tous les mois, la régie de publicité AdDuplex partage les parts de marché des différentes versions de Windows. Un peu moins de deux mois après la sortie de Windows 11, l’adoption du nouveau système d’exploitation semble déjà importante : 8,6% des utilisateurs grand public auraient déjà installé Windows 11 sur leur PC, laptop ou tablette. Si l’on rajoute les Insiders qui représentent 0,3% des parts de marché, pratiquement 9% des utilisateurs ont déjà mis à jour leur PC Windows 10 vers Windows 11 ou ont acheté un PC qui embarque le nouveau système.

Si vous transposez ce chiffre aux 1,3 milliards d’appareils sous Windows 10, on peut en déduire que Windows 11 est déjà installé sur plus de 100 millions de PC seulement deux mois après sa sortie. Bien entendu, il s’agit d’une estimation puisqu’AdDuplex se base sur un panel de 60.000 utilisateurs qui exécutent régulièrement des applications dans lesquelles leur publicité est affichée. On imagine que ce sont principalement des utilisateurs particuliers donc ce pourcentage d’utilisateurs est probablement moindre. Cependant, cette statistique reste très encourageante d’autant plus que de nombreux PC sont exclus de la mise à jour en raison d’un matériel jugé trop vieux. Pensez à faire le test pour voir si votre appareil est compatible avec Windows 11.

En ce qui concerne Windows 10, la version la plus utilisée actuellement est la version 21H1 datant du printemps de cette année, suivie de près par la version 20H2 disponible depuis automne 2020. Ces deux versions totalisent à elles seules plus de deux tiers des PC sous Windows 10. La dernière mise à jour de fonctionnalité de Windows 10 disponible depuis peu et reprise sous le nom 21H2 est installée sur 3.7% des PC. Pour le reste, seule la version 2004 de Windows 10 est encore supportée par Microsoft et elle représente encore plus de 11% du marché. Attention tout de même, elle ne bénéficiera plus d’aucun support dès le mois prochain. Pensez donc à mettre à jour votre PC vers une version plus récente si vous l’utilisez encore ou si vous exécutez une version antérieure.

Et vous, quelle version de Windows utilisez-vous sur votre PC ?