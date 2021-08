Windows 11 Mobile : à quoi aurait pu ressembler l'OS mobile de Microsoft

Windows 10 Mobile est aujourd’hui mort et enterré… mais il n’est pas pour autant interdit de rêver. Je vous propose de découvrir aujourd’hui un concept de Windows 11 Mobile qui vous rendra peut-être nostalgique si vous avez aimé l’univers mobile de Microsoft !

Windows Phone 7, 8 et Windows 10 Mobile ont animé notre site durant de nombreuses années et vous faites peut-être ceux qui regrettent cette époque qui nous offrait une vraie alternative à Android et iOS. A quoi pourrait ressembler Windows 11 Mobile si le système n’avait pas été abandonné par Microsoft ? Je vous propose de le découvrir grâce à un concept.

Jeffmartinjr, un utilisateur passionné par l’ancien système d’exploitation mobile de Microsoft a souhaité créer sa propre vision de Windows 11 Mobile. Il a pour cela partagé plusieurs images de son concept sur Reddit : écrans d’accueil et de verrouillage, paramètres, centre de notifications,… Toutes les « captures d’écran » ont été créées avec le logiciel de montage Photoshop.



Même si ces images peuvent en faire rêver certains, il faut bien s’y résoudre : Microsoft ne reviendra probablement jamais sur smartphone avec son propre système d’exploitation. La firme s’est aujourd’hui tournée vers Android pour la partie mobile, notamment avec la venue du Surface Duo. Son smartphone pliable à double écran devrait d’ailleurs débarquer dans une seconde génération cet automne.