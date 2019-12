Windows Phone Store : pourquoi vous ne pouvez plus télécharger d'applications !?

Vous êtes encore un utilisateur de Windows Phone 8.1 et vous étonnez de ne plus pouvoir télécharger de nouvelles applications ? Le Windows Phone Store est définitivement enterré depuis ce 16 décembre...

L’actualité est un peu morose en ce moment pour les irréductibles utilisateurs d’un Windows Phone. Le support de Windows 10 Mobile est en effet terminé depuis le 10 décembre dernier et même si cela ne change pas grand-chose au final, cette nouvelle marque tout de même la fin d’une époque que beaucoup avaient apprécié, en son temps. Pour ceux qui utiliseraient encore un appareil sous Windows Phone 8.1, un autre fait marquant arrive aujourd’hui : la fin du Windows Phone Store.

En août 2018, Microsoft avait expliqué comment le Windows Phone Store allait progressivement s’éteindre. Ainsi, il n’était déjà plus possible depuis plus d’un an pour les développeurs de soumettre de nouvelles applications spécialement conçues pour Windows Phone 8.1. De leur côté, les utilisateurs avaient toujours accès aux applications… mais la date butoir vient d’arriver. En effet, vous ne pouvez désormais plus télécharger d’applications ou de jeux sur la boutique applicative de Microsoft à compter de ce 16 décembre.

Je ne pense pas que vous êtes encore nombreux à utiliser un appareil sous Windows Phone 8.1, mais si vous êtes concerné et vous étonnez de ne plus pouvoir installer d’applications, vous saurez désormais pourquoi. La seule solution pour pouvoir encore avoir accès au Store est de migrer votre appareil vers Windows 10 Mobile. Pour ce faire, il faut installer l’application OTC Updater sur votre PC, et mettre à jour votre smartphone à condition qu’il soit compatible.