Nostalgique de Windows Phone ? Jetez un œil à cette énorme collection d’images

Il y a un peu plus de quatre ans, Microsoft annonçait la fin de la production des smartphones Lumia, amorçant le mort inéluctable de Windows 10 Mobile. Si, comme moi, vous êtes un brin nostalgique de cette époque, je vous invite à jeter un œil à cette énorme collection d’images partagée sur Twitter.

Une aventure commencée en 2011...

Petit retour en 2011 où Nokia et Microsoft avaient annoncé avoir conclu un partenariat pour commercialiser les Windows Phone. Le premier du nom : le Nokia Lumia 800 que j’avais eu la chance de découvrir avant sa sortie à Bruxelles. Même si d’autres smartphones embarquant le système d’exploitation mobile de Microsoft étaient déjà sur le marché à cette époque (Samsung Omnia 7, LG Optimus 7…), les smartphones de la gamme Nokia Lumia ont rapidement su trouver leur marché.

Des smartphones colorés, dotés d’un excellent capteur photo pour l’époque, conçus par un constructeur finlandais que tout le monde connaissait grâce au fameux 3310, une interface novatrice... La popularité des Windows Phone commençait à prendre son envol, surtout en France et ailleurs en Europe. Malheureusement aux Etats-Unis où siège Microsoft, les parts de marché restaient relativement faibles.

... qui s'est terminée en 2016

Durant ces quelques années, Nokia a mis sur le marché de nombreux smartphones dont le Lumia 920 ou l’excellent Lumia 1020 et son capteur photo de 41 Mégapixels. L’aventure du constructeur finlandais a continué en solo jusqu’en septembre 2013 où Microsoft a annoncé mettre plus de 5,4 milliards sur la table pour racheter la division mobile de Nokia. Les Lumias allaient désormais être commercialisés par Microsoft qui développait pour l’occasion un nouveau système d’exploitation : Windows 10 Mobile.

En 2015, Microsoft a annoncé les Lumia 950 et 950XL mais l’expérience fut mauvaise à leur lancement, notamment à cause d’un système d’exploitation trop peu optimisé, contrairement à Windows Phone 8.1. Le déclin s’amorçait, et les développeurs et les utilisateurs s’éclipsaient… la mort de Windows 10 Mobile et des Windows Phones était inéluctable. La nouvelle est tombée en avril 2016 où Joe Belfiore a annoncé la fin de la commercialisation des Lumia.

Une collection de photos à découvrir

Si vous voulez vous remémorer les nombreux modèles commercialisés par Nokia et Microsoft durant ces 5 années, je vous propose de découvrir ce tweet. Evan Blass a en effet partagé sur Twitter une énorme collection de visuels des smartphones et autres accessoires de la gamme Lumia.

En plus des smartphones, on peut également découvrir des accessoires ainsi que des concepts comme la smartwatch de Nokia connue sous le nom de code Moonraker. Aujourd’hui, Nokia a probablement perdu un peu de sa magie, bien que la firme continue à commercialiser des smartphones sous Android grâce à HMD…



Quels modèles possédiez-vous ?

Et vous, avez-vous été un utilisateur de Windows Phone ? Quels modèles avez-vous possédé durant cette période ? Pour ma part : LG Optimus 7, Nokia Lumia 800, HTC 8X, Nokia Lumia 720, Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 930 et Nokia Lumia 950, sans compter les nombreux modèles que j'ai testés durant cette période !