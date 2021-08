Impossible d’installer la beta de Windows 11 ? Voici comment faire !

Windows 11 est disponible depuis plus d’un mois dans le canal Dev pour les Insiders de Windows 10. La semaine dernière, le nouveau système d’exploitation est également présent dans le canal Beta. Si vous avez tenté de basculer du canal Dev au canal Beta dans les Paramètres du programme Insider, il est possible que vous ne trouviez pas l’option. Voici comment résoudre ce problème.

Si vous êtes fan de nouveautés, vous avez peut-être déjà installé Windows 11 sur votre PC. La seule méthode officielle pour l’instant est de passer par le programme Windows Insider comme je l'expliquais dans mon tutoriel. Si c’est votre cas, et que vous aviez configuré la réception des mises à jour via le canal Dev, vous avez peut-être tenté de switcher vers le canal Beta pour plus de stabilité. Bien que la réception de mises à jour soit moins fréquente dans ce canal, celui-ci permet de se prémunir de nombreux bugs.

Malheureusement, impossible pour une partie des utilisateurs de switcher du canal Dev au canal beta puisque l’option n’est tout bonnement pas affichée. Seule celle permettant d'arrêter la réception des builds Insider apparaît comme on peut le voir su cette capture d'écran.

Un bug reconnu par Microsoft ; voici la solution !

Microsoft a reconnu ce bug et a fourni une solution pour les utilisateurs qui sont confrontés à ce problème. Voici comment faire si vous êtes dans le cas :



Dans la zone de recherche, tapez cmd

En bas à droite des résultats de la recherche, sous Invite de commandes, cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur

À l'invite UAC, cliquez sur OK

À l'invite de commande élevée, tapez : bcdedit /set flightsigning on

Appuyez sur Entrée

À l'invite de commande élevée, tapez : bcdedit /set {bootmgr} flightsigning on

Appuyez sur Entrée

Redémarrez l'appareil

En principe, l’option pour switcher vers le canal Beta devrait apparaître après le redémarrage de l’appareil. Si ce n’est pas le cas chez vous, n’hésitez pas à poser la question dans les commentaires ou vous rendre sur ce fil de discussion du forum Microsoft Answers.