Windows 11 : un bug fait planter l’outil Capture d’écran et d’autres applis

Un nouveau bug peut rendre impossible l’utilisation de certaines applications sur Windows 11. On pensait tout d’abord que seul l’outil Capture d’écran été impacté mais d’autres applications et composants du système sont également concernées.

Si vous n’arrivez plus à utiliser l’outil Capture d’écran (snippingtool.exe) depuis quelques jours, cela pourrait être dû à un bug. En effet, plusieurs utilisateurs qui tentent d’ouvrir l’utilitaire reçoivent un message d’erreur leur indiquant que l’application ne peut pas s’ouvrir.

Un certificat expiré à l'origine du problème

L’origine de ce problème remonte à ce week-end lorsque Microsoft a déployé plusieurs mises à jour de ses applications via le Microsoft Store. La firme a aujourd’hui confirmé le bug et a expliqué qu’un certificat numérique expiré en était la cause.

« À compter du 1er novembre 2021, certains utilisateurs pourraient ne pas être en mesure d'ouvrir ou d'utiliser certaines applications Windows intégrées ou des parties de certaines applications intégrées. Cela est dû à un problème avec un certificat numérique Microsoft, qui a expiré le 31 octobre 2021. »

En plus de l’outil Capture d’écran, le panneau des émojis, la saisie vocale, le clavier tactile et certaines sections des Paramètres lorsque le mode S est activé peuvent planter ou ne pas s’ouvrir à cause de ce bug.

Correctif et solution de contournement

Microsoft explique avoir résolu une partie des problèmes grâce à la mise à jour KB5006746 que vous pouvez installer (manuellement) depuis la fin octobre.

Si vous rencontrez encore ce problème avec l’outil Capture d’écran, Microsoft recommande d’utiliser la touche PrintScr plutôt que le raccourci Windows + MAJ + S le temps qu’un correctif soit déployé. Autre solution de contournement : modifier la date de son PC à une date antérieure au 31 octobre 2021. Avez-vous rencontré ce souci de votre côté ? Pour moi, rien à signaler !